Инопланетяне у власти 22 Кирилл Живолович, «Белгазета»

4.08.2017, 8:51

7,716

Фото: bymedia.net

Правительство в полном составе хорошо бы отправить в лунный кратер.

Возникает порой ощущение, что Беларусь находится в сфере интересов какой-то внеземной цивилизации. На это и на регулярные коммуникации с объектами за пределами земного понимания постоянно намекают важные государственные лица и энтузиасты из числа передовых патриотов страны.

Очередную порцию прокисшего инопланетного бальзама пролил на души белорусов вездесущий Михаил Мясникович. Руководитель верхней палаты парламента и член-корреспондент НАН сделал смелое заявление о новых свершениях: «В будущем, не исключаю, что мы будем иметь возможность самостоятельно выйти в космос со своим космическим кораблем. И это не фантастика».

Сама по себе эта фраза не менее прекрасна, чем однажды напрасно сбритые усы несбиваемого много лет подряд летчика-ученого. Начало сделанного заявления универсально и подойдет к обсуждению любого вопроса: «В будущем, не исключаю, что мы будем иметь возможность…» Это, конечно, в будущем, но вовсе не исключает седовласый политик, что будет у нас некая возможность…

Тема космоса в этом заявлении вторична, потому как Мясникович давно заслужил статус главного государственного фантазера, способного разрисовать прекрасные перспективы что декрета о тунеядцах, что последствий от деноминации, что деревообрабатывающей отрасли. На словах у самого умелого к приспособлениям человека в колоде сегодняшней власти все прожекты светят всегда ярко и далеко. Так ярко, что виден лишь свет в конце, а самого тоннеля как бы и не существует. И настолько далеко, что сверить результат с поставленными задачами никто из современников уже не захочет, не сможет или не успеет.

«Космос для нас становится уже устойчиво функционирующей и признанной отраслью экономики, а не просто чем-то разовым, - отметил председатель Совета Республики, излагая свое видение отечественного места в мировой космонавтике. - Сегодня мы космическая держава, мы узнаваемы. Главное, не останавливаться в развитии, а двигаться дальше. Ведущие страны ведут исследования околоземного пространства, Солнечной системы, Галактики. Отрабатываются технологии, приборы и аппараты для различных сфер деятельности человека, и белорусские специалисты и ученые работают с иностранцами на равных, мы не на задворках. Это касается нашей деятельности не только в космосе».

Такие слова, где самые важные о «нашей деятельности не только в космосе», можно использовать с чаем вместо сахара - звучат они послаще малинового варенья. И уж совсем залил медом свою позицию чиновник, когда напомнил, что «к слову, наша страна - полноценная космическая держава. 1 ноября 2013г. решением 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Беларусь принята в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Это знаковое, историческое для нас событие. Веха нашей истории».

Да уж, это веха - так веха, всем вехам веха. Такое безусловное осознание себя космической державой способно впечатлять и воодушевлять граждан страны каждодневно. Смешно от того, что к уборке урожая привлекают не только сотрудников правоохранительных органов и военных, но и детей? Зато мы космическая держава! Стыдно за нищенское существование и массовую эмиграцию высококвалифицированных специалистов? Но ведь космос же наш! Странно получать от властей очередную норму, противоречащую здравому смыслу? Ну а никто не говорил, что движение по Млечному пути и путешествия к туманности Андромеды будут легче посевной кампании.

Когда есть космос, то никакие преобразования и реформы не нужны. Так исторически сложилось, что на этой территории каждый взрослый мальчишка всю жизнь мечтает проснуться Юрием Гагариным. И останавливаться на достигнутом наши деятели не станут.

По словам Мясниковича, в рамках расширения белорусского присутствия в космическом пространстве «очередным серьезным шагом может быть наш космонавт в космосе». Надо полагать, что отбор претендента на полет будет проведен справедливо и по всем канонам белорусского Центризбиркома, а белорусы помогут одержать кому-нибудь очередную элегантную победу и отправиться на земную орбиту. Или к поверхности Марса. Или прямо в лунный кратер. Желательно вместе с самим Мясниковичем и членами правительства в полном составе.

Кирилл Живолович, «Белгазета»