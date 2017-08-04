Милицию «внедряют» в ряды комбайнеров 33 4.08.2017, 8:53

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Курьезы «битвы за каждый колосок» в Гродненской области.

Пять милиционеров из Гродненской области взяли отпуска для работы на уборочной. Сотрудники внутренних дел на период уборки устроились работать водителями и комбайнерами.

Об этом рассказал начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский, пишет БелТА.

Синявский не уточнил, была ли это собственная инициатива сотрудников милиции или приказ руководства.

«Главная задача милиции сейчас – обеспечение проведения уборочной кампании, пресечение фактов бесхозяйственности и краж, защита экономической безопасности государства. С начала уборочной кампании мобильные милицейские группы проводят рейды по сельхозпредприятиям региона. Несмотря на то, что во время уборки мобилизуются все силы и средства, некоторые руководители игнорируют элементарные требования по обеспечению сохранности дорогого имущества, бросают разобранную и неэксплуатируемую технику, в виде металлолома оставляют узлы и агрегаты, которые еще могут быть использованы», – отметил Вадим Синявский.

Как сообщалось ранее, с 27 июля по 10 сентября МВД Беларуси будет следить за качественным проведением уборочной кампании и предотвращением краж зерна и товарно-материальных ценностей сельхозорганизаций. Об этом заявила пресс-служба МВД, заверив, что милиция теперь будет «следить за каждым колоском».