«Народ все равно выйдет осенью на Площадь» 7 4.08.2017, 8:59

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Так жить – просто противопоказано медициной.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков уверен, что репрессии против профсоюзных активистов не остановят протесты.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети «Фейсбук», комментируя возбуждение уголовного дела против одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Геннадия Федынича:

— Как можно арестовывать профсоюзных лидеров? Это, возможно, месть властей за то, что МВФ не дал кредитов? Опять выставят на аукцион новых политзаключенных. Но как бы власти ни старались, народ все равно выйдет осенью на площадь. Просто так жить, как мы живем, противопоказано медициной.

Леонид Кулаков сегодня днем посетил тюрьму на улице Окрестина для того, чтобы отбыть 10 суток за акцию солидарности с политзаключенным, однако его отказались принимать.

— Я хотел таким образом еще и поддержать арестованного Игоря Комлика, который находится там. Но охранники сказали мне, что мест нет и меня они не примут. Говорят, что такое видят в первые — чтобы сам арестант пришел и требовал, что бы его посадили, — рассказал Леонид Кулаков.

Напомним, в офисе независимого профсоюза РЭП утром 2 августа прошел обыск. Его провел Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Руководителей профсоюза обвиняют в неуплате налогов.