Фактор сала 3 4.08.2017, 9:14

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Власти могут обманывать много кого, но исхудавшие кошельки белорусов провести не удастся.

Торговля (особенно розничная) - зеркало потребительского общества. Как говорится, каков товар, таков и купец. Но таков же и покупатель: более чем скромные статданные по росту товарооборота зеркально отражают динамику доходов граждан, пишет «Белгазета».

Правда, зачастую это отражение не является буквальным из-за нюансов потребительского поведения и специфики статистической методологии. Доходы более полутора лет падали, и лишь в т.г. наметилась робкая тенденция к их восстановлению, летом даже замедлившаяся. Опыт полуторагодичного затягивания поясов приучил тратить меньше, приобретать лишь самое необходимое. «Рост» ВВП на 1% потребителями пока не прочувствован и, скорее всего, прочувствован не будет: летнее падение продаж торговля всегда норовит компенсировать школьными базарами и сентябрьским ценовым скачком.

Отсутствие не то что потребительского бума, а даже просто оживления, естественного для восстанавливающейся экономики, проистекает именно отсюда - из тощего кошелька и дырявого кармана рядового белоруса. В 2015-16гг. сокращение потребления шло в основном за счет товаров верхнего и среднего ценовых сегментов, длительного срока пользования, непродовольственных товаров в целом. Однако и на продовольствии, и на так своевременно взволновавших премьера медикаментах сжатие платежеспособного спроса тоже отразилось - за счет изменения пропорций между потребляемыми продуктами разных товарных групп и замещения внутри одной товарной группы дорогих позиций более дешевыми.

Сало - идеальный показатель потребительского оптимизма белорусов, хорошо известный тем, кто работал в продовольственном ритейле. Как правило, высшие должностные лица РБ на 3-6 месяцев опережают возврат этого индикатора к докризисным значениям. В нормальной ситуации белорусское сало тихо и пристойно, вполне по-европейски лежит на прилавке, никого не смущая. А при кризисе оно сперва исчезает из продажи, поскольку граждане замещают им качественные колбасы и копчености, затем осторожно возвращается, но уже по такой цене, при которой замена теряет смысл. Сейчас мы аккурат на второй стадии миграции сала с прилавков и обратно.

По данным Международного агентства социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ), в конце 2015г. на свинине и говядине экономил каждый третий городской житель Беларуси (33%), в конце 2016г. - каждый второй (53%). Для рыбы аналогичные показатели составляют 30,7% в 2015г. и 50,8% в 2016г., курицы - 26,9% и 45,5%, шоколада в плитках - 32,8% и 46,4%, шоколадных батончиков - 29,7% и 43,5%, соков - 29,9% и 42,7%, растворимого кофе - 28,5% и 41,9%, молотого - 25,4% и 41,2%, чая - 32,3% и 40,9%. Отказ от потребления с целью экономии в отношении свинины и говядины в 2015г. фиксировался у 4% респондентов, в 2016г. - у 7,3%, курицы - у 1,3% и 7,6% соответственно, рыбы - у 3,4% и 11,1%, овощей - у 1,2% и 5,7%, фруктов - у 1,3% и 4,7%, соков и нектаров - у 7,6% и 10,4%, шоколада в плитках - у 7,1% и 9,9%, шоколадных батончиков - у 6,9% и 12,7%, растворимого кофе - у 3,8% и 8,5%, молотого - 4,8% и 7,4%.

Результаты исследования, проведенного еще в конце 2016г., были обнародованы в феврале 2017г. Если ситуация с той поры улучшилась (а она, похоже, улучшилась), то не слишком радикально. Летом снижаются расходы на ЖКУ, случаются сезонные падения цен на овощи и фрукты, а также ряд других приятных для потребителя неожиданностей. Так что если потребителю придет в голову поздравить тружеников прилавка с их профессиональным праздником, он, скорее всего, пожелает им того же, что и себе любимому - восстановления спроса.