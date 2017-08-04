Как отличить натуральные специи и пряности от подделки 4.08.2017, 9:23

4,428

От имитации никто не застрахован даже в странах, где эти экзотические продукты производят.

Мир специй и пряностей потрясающе ярок и разнообразен. Но, к сожалению, часто мы покупаем выдохшийся, некачественный товар. Либо вообще дешевую имитацию. От этого никто не застрахован даже в странах, где эти специи производят.

AdMe.ru приводит несколько нехитрых приемов, которые помогут определить качественное сырье и насладиться настоящей, ароматной пряностью.

Фото: depositphotos.com

За корицу очень часто выдают кассию — они похожи, но кассия обладает менее выраженным ароматом. Кроме того, палочки кассии более толстые и грубые и закручены спиралью преимущественно с одной стороны.

Молотую корицу легко отличить от кассии, капнув в порошок немного йода. Если специя стала синей — это кассия.

Фото: depositphotos.com

При раздавливании свежая горошина черного перца распадается на достаточно крупные кусочки, оставляя легкий жирный след. Некачественное сырье, пересушенное или старое, при раздавливании рассыпается в труху.

Белый перец должен быть кремового, слегка кофейного цвета, если перец слишком белый, скорее всего, он подвергался отбеливанию. Белые горошины перца не имеют оболочек.

Душистый перец должен быть крупным, иметь плотную ровную оболочку. Качественные горошины душистого перца тонут в воде.

ImageGallery Image:1]

Корень имбиря должен быть гладким, плотным, без морщин, с тонкой кожицей. Если имбирь морщинистый, рыхлый — он несвежий. Лучше если корень имеет не слишком много отростков, тогда мякоть имбиря будет без грубых волокон.

ImageGallery Image:2]

Бывает, что молотую куркуму заменяют крашеной ароматизированной мукой. В таком случае распознать подделку легко: растворите порошок в воде. Настоящая специя не будет образовывать белесые разводы на поверхности.

Цельный корень куркумы желтый или оранжевый. Кожица тонкая, сок красит в яркий цвет. Корень не должен быть мягким и сморщенным.

ImageGallery Image:3]

Бадьян по запаху похож на анис, имеет красно-коричневый цвет. Лучиков, содержащих блестящую косточку, должно быть 8. Свежий бадьян при повреждении выделяет немного маслянистой жидкости. Если звездочки слишком ломкие либо слишком темного цвета — это некачественное, старое сырье.

ImageGallery Image:4]

Коробочки кардамона должны быть крупные, цвет — оливковый или зеленоватый. Ярко-зеленый цвет может говорить о наличии искусственных красителей, а желтоватый, охристый цвет — о том, что сушили кардамон неправильно либо он очень старый.

ImageGallery Image:5]

Настоящий мускатный орех крупный, овальный, с большим количеством бороздок внутри. Его дикий родственник, который часто выдают за мускатный орех, имеет более вытянутую форму и гораздо меньше бороздок в разрезе.

ImageGallery Image:6]

Бутончики качественной гвоздики коричневые, головки светлее ножек. При повреждении выделяют масло. Гвоздика имеет сильный аромат и жгучий, горьковатый вкус.

Проверить свежесть пряности можно, опустив бутончики в воду. Свежая гвоздика будет плавать вертикально, старая будет лежать на поверхности воды.

ImageGallery Image:7]

Стручки ванили сохраняют аромат на протяжении нескольких лет. Качественные стручки имеют на концах завитушки. Они шоколадного цвета, гибкие и длиной от 15 до 25 см.

Даже не самая лучшая по качеству и аромату ваниль будет значительно превосходить синтетический аналог — ванилин.

ImageGallery Image:8]

Натуральный шафран стоит очень дорого. Покупая его по «выгодной цене», вы рискуете купить подделку из куркумы, сафлора или высушенной свеклы.

Качественное сырье однородное, без крошек, цвет — насыщенно-бордовый, темно-красный. Шафран при растирании приобретает порошкообразную текстуру. Если растворить специю в воде, то только минут через 15 жидкость окрасится в цвет пряности.

Общие рекомендации

При выборе специй и пряностей всегда лучше отдавать предпочтение целым, а не молотым. Часто молотую специю разбавляют дешевыми аналогами и добавками, и самостоятельно проверить качество такого продукта сложно.

Стоит обращать внимание и на упаковку. Она должна защищать продукт от пыли, влаги и посторонних запахов. Лучшей считается стеклянная тара — она не пропускает запахи и влагу и не влияет на аромат пряности. Специи боятся света, лучше, если содержимое баночки хотя бы частично будет закрыто бумажной этикеткой.

Идеальный вариант — баночки-мельницы, в которых цельная приправа размалывается непосредственно перед добавлением в блюдо. К тому же они многоразовые, что очень удобно: всегда можно доложить в опустевшую мельницу ароматных корешков.