Сегодня – Международный день солидарности с гражданским обществом Беларуси 4.08.2017, 9:28

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Солидарность белорусов должна быть сильнее отживающего свой век режима.

Международный день солидарности с гражданским обществом Беларуси был учрежден 4 августа 2012 года как ответ на арест Алеся Беляцкого руководителя правозащитного центра «Вясна» (освобожден досрочно в 2014 году).

Тогда важно показать, что после всех событий гражданские активисты, правозащитники, журналисты Беларуси не остались в одиночестве, - пишет by.soli-day.org. Правозащитники призывают продолжить эту славную традицию:

«И мы будем продолжать привлекать международное внимание к ситуации с правами человека в Республике Беларусь.

Сегодня 2017 год и хотелось бы порадоваться, что мир стал другим - гуманнее, добрее. Но к сожалению, прямо в эти дни проводятся обыски у профсоюзов, аресты людей, выразивших солидарность со своими коллегами, продолжает применяться смертная казнь и многое другое. После событий 25 марта 2017 года сотни людей были задержаны, оштрафованы и отправлены под арест. Правозащитнице Елене Тонкачевой (председатель правления Центра правовой трансформации LawTrend) по-прежнему запрещен въезд в Беларусь.

Все же в этих условиях правозащитники и активисты продолжают работу, продвигая ценности ненасилия, прав человека. В Беларуси много гражданских инициатив и активных молодых людей, художников и музыкантов, мыслителей и поэтов.

Акция солидарности с ними — это возможность выразить им нашу поддержку и показать, что они не одиноки в своих действиях, а также рассказать жителям разных стран и городов об этих борцах за свободу и повторить на разных языках: «Солидарность сильнее репрессий!».

Если Вам близка идея поддержать гражданское общество Беларуси, это можно сделать несколькими способами:

Распространять информацию о Дне солидарности, сфотографироваться с плакатами и опубликовать их в соцсетях с хэштэгом #4august #4августа #bysoliday, провести акцию в своем городе или стране».