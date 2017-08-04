Белоруски за 700 евро провели 17 дней в Париже, Лиссабоне и Брюсселе 5 4.08.2017, 9:52

2,451

Планировать свое путешествие три подруги начали еще в феврале.

В начале этого лета Анна Рубченя с двумя подругами отправилась в бюджетное путешествие на 17 дней: Париж, Порту, Лиссабон. «Еще Брюссель, который мы так и не успели посмотреть, но об этом позже», — добавляет Анна. Поездка обошлась в 700 евро на человека, пишет tut.by.

Париж

Планировать свое путешествие мы начали еще в феврале. Из Минска до Вильнюса добирались на автобусе Ecolines за 25 рублей в одну сторону, до Парижа летели на AirBaltic за 40 евро.

Оговорюсь, что в Париже мы были не впервые, поэтому на такие достопримечательности, как Лувр или Эйфелева башня не стали снова тратить деньги. Чудом успели «отхватить» трехместный номер в отеле Ibis Budget в районе Монмартра всего за 40 евро на человека за три ночи. Поверьте, для Парижа это все равно что бесплатно! За четыре дня мы исходили пол-Парижа, пробовали луковый суп, улиток, завтракали божественными круассанами, пили вино и дегустировали сыры с плесенью. Лайфхак: идите на рынок, что возле Эйфелевой башни, цены там ниже, чем в супермаркетах, а еда вкуснее. На еду и развлечения в Париже мы потратили примерно 120 евро на человека.

Порту

Следующим городом был Порту, куда мы долетели на Ryanair за 35 евро. Жили в гостевом домике: за две ночи по 30 евро с каждого. Порту — мечта, а не город, правда! Изначально мы с девочками поставили цель — потратить в Порту максимум 40 евро за три дня. Но все пошло немного не по плану из-за завтрака в одном из кафе Majestic, которое мы не смогли обойти стороной. Отстояли 15 минут в очереди, чтобы зайти! Кафе красивое: кожаные диваны, старинные лампы и зеркала, но еда самая обыкновенная. За омлет с грибами и ветчиной плюс кофе мы заплатили 30 евро за человека.

Набережная в Порту очень красивая, там вы всегда застанете уличных музыкантов, танцоров и фокусников. Обязательно нужно подняться на мост Понти-ди-Дон-Луиш, с него открывается изумительный вид на прибрежную часть Порту: домики такие маленькие, словно игрушечные. Также прокатились на старом трамвайчике вдоль берега реки Дору. На еду и развлечения в Порту мы потратили около 80 евро.

Лиссабон

До Лиссабона снова летели на Ryanair за 13 евро. Прилетели поздно вечером, до курортного городка Каркавелуш в пригороде добирались на такси: 10 евро с каждой. За бронь хостела еще в феврале отдали 110 евро за 9 ночей с человека. Wanderlust Hostel — лучший хостел за весь наш опыт путешествий. Это скорее коттедж, в котором живет еще пару семей. У нас была общая кухня, три столовые зоны, две террасы, камин, огромный телевизор, две ванные комнаты, два туалета.

В Каркавелуше один из самых хороших пляжей Португалии: чистый, с туалетами, кафешками. Беленький песочек, и людей немного. Единственный минус — океан был холодный, с сильными волнами (Атлантический, чего мы еще ожидали!). Но мы, как истинные белорусы, все равно лезли в воду и плавали до посинения. Моментально берется загар, поэтому рекомендую сразу использовать солнцезащитный крем минимум 30 SPF.

Из Каркавелуша мы ездили в Лиссабон, но, честно говоря, Порту нам понравился больше. В Лиссабоне запомнились зоопарк и сардины. О, какие там сардины! Еще посмотрели площадь Коммерции, площадь Росиу и районы Алфама и Байру-Алту.

Очень понравился нам курортный городок Кашкайш. Незабываемой была поездка на самую западную точку Европы — мыс Рока, в часе езды из Кашкайша. Мы добирались на автобусе: около 4 евро в одну сторону. Автобус везет тебя все выше и выше по серпантину, ты поднимаешься над городом, нам океаном.

Недалеко от мыса Рока находится город Синтра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главной целью был дворец Пена на высокой скале. Большинство забирались на тук-туках, автобусах, машинах, но мы, как истинные туристы, решили покорять вершину на своих двоих. И смогли! Однако на обратную дорогу сил уже не было, взяли тук-тук: водитель мчал так, что казалось, тук-тук развалится на повороте.

Каркавелуше обеды в основном готовили сами. Набор продуктов, которых нам хватало на три дня, обошелся в 20 евро на троих. В Лиссабоне (плюс Каркавелуш, Кашкайш, мыс Рока и Синтра) за 10 дней мы потратили около 200 евро.

Брюссель

Из Лиссабона до Брюсселя мы летели на TАР Portugal. Когда покупали билеты, не обратили внимания, что прилетаем и вылетаем из разных аэропортов Брюсселя. Они находятся в разных концах города. Решили из аэропорта ехать на поезде и сесть на шаттл до аэропорта. Тут все и началось! Мы сели не на тот поезд. Поняли это только тогда, когда подошли контролеры со словами: «Поздравляем, вы в Голландии!» Повезло еще, что не оштрафовали. До отлета оставалось 4 часа, а нам нужно было два часа, чтобы вернуться обратно в Брюссель, час, чтобы доехать до станции и еще час — до аэропорта. Мы просто верили в чудо. И чудом успели! Заходили в самолет в последние минуты, с колотящимся сердцем и трясущимися руками. На проезд по Брюсселю мы потратили 23 евро на каждую.