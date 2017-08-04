Казусы обновленного декрета о «тунеядцах» 27 4.08.2017, 9:56

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Лукашенко уверенно роет себе яму.

К первому октября должен появиться обновленный декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», заявил Лукашенко.

При этом правитель подчеркнул:

— Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тысяч где? Поэтому декрет №3 — это 300 тысяч тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать.

Ковалкин: Все эти цифры взяты с потолка

— Во-первых, в словах содержится противоречие действующей Конституции, которая запрещает принудительный труд. А глава государства так и говорит, что нужно заставить людей работать. Это, на мой взгляд, очень важный момент, так как президент намеревается нарушить конституцию. И делает это публично. Второй момент. Лукашенко считает этот декрет правильным в идеологическом плане. У него есть какое-то собственное понимание «высшей справедливости», соответственно которому он и хочет реализовать прописанные в декрете меры, — заявил «Завтра твоей страны» руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

К чему это приведет? По словам эксперта, может повториться весенний вариант, когда на улицы городов вышли возмущенные белорусы:

— Если только чиновники не оставят в обновленном декрете огромное количество лазеек, которые позволят практически всем гражданам, попавшим под действие документа, не платить сбор. Если же декрет снова затронет большое количество белорусов, стоит ожидать локальных акций протеста.

По мнению эксперта, глава государства совершенно не понимает того, какой уровень жизни сегодня в малых городах.

— На самом деле, все эти цифры взяты с потолка. Из тех, кого считают официально не работающими, многие уехали на заработки в Россию. Какая-то часть белорусов не может найти работу, потому что в стране кризис и трудоустроиться в сегодняшних условиях крайне сложно.