закрыть
4 августа 2017, пятница, 12:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Немецкий историк заявил, что нашел поезд с золотом Рейха

2
  • 4.08.2017, 10:14
  • 4,094

Стоимость клада может составлять до шести миллиардов евро.

Германский историк-любитель нашел предположительное место захоронения нацистского клада, примерная стоимость которого предположительно составляет около шести миллиардов евро. Как выяснили журналисты, свои права на этот участок поспешил заявить местный землевладелец.

Историк-любитель из Германии уверен, что знает, где спрятаны нацистские сокровища, укрытые в землю еще в 1945 году. По различным оценкам, стоимость клада может составлять до шести миллиардов евро. Золото и драгоценности пока не извлекли на свет, но юридическая тяжба уже в разгаре, сообщает thesun.co.uk.

Клад спрятан в районе австро-немецкой границы. Один из поездов с нацистским золотом, вышедший в 1945 году из Будапешта, остановился в глухих лесах неподалеку от города Верфен. Далее сокровища автомобилями были доставлены в укромное место и захоронены в густых лесах до лучших времен. Местоположение клада установил германский охотник за сокровищами Рейха, который просит называть его Ганс Глюк — Ганс-Счастливчик.

«Надеюсь, что этот псевдоним принесет мне удачу», — говорит Ганс Глюк. Карта, оказавшаяся в его распоряжении, точно указывает местоположение сокровищ шефа гестапо Кальтенбруннера. «Я получил ее от такого же кладоискателя, который так и не осуществил свою мечту», — поделился Глюк.

Однако начать раскопки Ганс Счастливчик пока не может. Местный землевладелец заявил свои права на этот участок леса — и, соответственно, на все, что находится под землей на этой территории. Немецкие адвокаты считают, что надежды Глюка разбогатеть беспочвенны: если сокровища принадлежали государству, то государству они и должны отойти.

Впрочем, те проценты, которые по закону положены кладоискателю, оставляют Глюку надежду на безбедную старость. Известно, что примерная стоимость клада, состоящего из многочисленных королевских регалий, золота, камней и предметов искусства может достигать шести миллиардов долларов.


Мнение

Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»