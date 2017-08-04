Немецкий историк заявил, что нашел поезд с золотом Рейха 2 4.08.2017, 10:14

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Стоимость клада может составлять до шести миллиардов евро.

Германский историк-любитель нашел предположительное место захоронения нацистского клада, примерная стоимость которого предположительно составляет около шести миллиардов евро. Как выяснили журналисты, свои права на этот участок поспешил заявить местный землевладелец.

Историк-любитель из Германии уверен, что знает, где спрятаны нацистские сокровища, укрытые в землю еще в 1945 году. По различным оценкам, стоимость клада может составлять до шести миллиардов евро. Золото и драгоценности пока не извлекли на свет, но юридическая тяжба уже в разгаре, сообщает thesun.co.uk.

Клад спрятан в районе австро-немецкой границы. Один из поездов с нацистским золотом, вышедший в 1945 году из Будапешта, остановился в глухих лесах неподалеку от города Верфен. Далее сокровища автомобилями были доставлены в укромное место и захоронены в густых лесах до лучших времен. Местоположение клада установил германский охотник за сокровищами Рейха, который просит называть его Ганс Глюк — Ганс-Счастливчик.

«Надеюсь, что этот псевдоним принесет мне удачу», — говорит Ганс Глюк. Карта, оказавшаяся в его распоряжении, точно указывает местоположение сокровищ шефа гестапо Кальтенбруннера. «Я получил ее от такого же кладоискателя, который так и не осуществил свою мечту», — поделился Глюк.

Однако начать раскопки Ганс Счастливчик пока не может. Местный землевладелец заявил свои права на этот участок леса — и, соответственно, на все, что находится под землей на этой территории. Немецкие адвокаты считают, что надежды Глюка разбогатеть беспочвенны: если сокровища принадлежали государству, то государству они и должны отойти.

Впрочем, те проценты, которые по закону положены кладоискателю, оставляют Глюку надежду на безбедную старость. Известно, что примерная стоимость клада, состоящего из многочисленных королевских регалий, золота, камней и предметов искусства может достигать шести миллиардов долларов.