Как барабанщик из Барановичей уехал в Китай 4.08.2017, 10:33

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21-летний музыкант – о том, почему решил уехать в Китай, отчего он не учит китайский и чего ему больше всего не хватает.

21-летний барабанщик Артем Говса, который семь месяцев живет и работает на острове Хайнань, – о том, почему решил уехать в Китай, какие русские песни любят местные жители, отчего он не учит китайский и чего ему больше всего не хватает:

- Я учился в гимназии №3 г.Барановичи. Затем в музыкальном колледже на эстрадном отделении по классу «Ударные инструменты». Параллельно играл в городском оркестре и давал частные уроки по игре на барабанах. Также был барабанщиком в двух барановичских музыкальных группах – «Funky Bomb» и «Nobilis band». Мы исполняли джаз и фанк в ресторанах, кафе и барах Беларуси. В Барановичах два года играл в ресторане-клубе «Nero». Зарабатывал немного – $20-50 за концерт, - рассказал Артер Говса intex-press.by.

О переезде

Когда я понял, что на музыке в Беларуси много не заработаю, решил искать работу барабанщика за границей. Хотел работать в Китае или в ОАЭ – от знакомых узнал, что в этих странах востребованы музыканты. Искал работу в интернете и через знакомых около года. Нашел место музыканта в городе Санья на острове Хайнань. Зарплату предлагали хорошую, и я выслал агенту свое промо-видео с выступлением. Из 15 кандидатов выбрали меня. Я сделал визу, а фирма оплатила перелет и предоставила бесплатное жилье.

Решиться уехать из страны было несложно. Я понимал, что такого шанса больше может и не быть. Родители отреагировали нормально, понимали, что зарплата музыканта в Беларуси невысокая, а работать в другой сфере я не хочу. Музыка – это мое любимое дело.

В прошлом году я уволился с работы из барановичского оркестра и поехал в Китай.

О работе и языке

Группа, в которой я играю в Китае, состоит из музыкантов из России, Украины. Я – единственный белорус. Мы играем на концертах, фестивалях, свадьбах, вечеринках.

На концертах в основном исполняем китайскую народную музыку. Каждый из нас прослушивает китайские народные песни и сам делает себе аранжировки. Иногда играем музыку популярных артистов: Maroon 5, Bruno Mars, Scorpions, Lady Gaga, Rihanna. Также китайцам нравятся некоторые русские песни. Например, «Катюша» и песня группы Serebro «Мама Люба, давай».

В репертуаре у нас 100-150 песен. Песни для мероприятия могут отбирать заказчики, а можем это делать и мы. Это плюс: можно играть все, что хочешь. Также перед выступлением можно немного выпить.

Больше работы в сезон с сентября по февраль: 20-25 концертов, летом – меньше: 8-12. За выступление получаю как минимум $100. За хорошую работу поощряют премиями. А вот за опоздание штраф – $75.

Китайский язык я не знал и за семь месяцев пребывания в стране так его и не выучил. Учить и не планирую. В нашей команде есть два переводчика и два агента. Для общения с ними мне достаточно английского языка.

О стране и местных жителях

Первое впечатление о стране было ужасным, но только из-за местных. К китайцам я не могу привыкнуть до сих пор. В общественных местах они ведут себя ужасно: плюются, разбрасывают мусор, в очереди нагло втискиваются перед тобой.

Китайцы совсем не соблюдают правила дорожного движения. Если хоть кто-то на дороге включил поворотник – можно аплодировать. Еще они жадные. Вроде общаются между собой хорошо, но, когда дело касается денег, готовы «порвать» друг друга.

Зато сама страна и города впечатляют. Я побывал в Шанхае, Чунцине, Чжухае, объехал весь остров Хайнань. Остров очень красив: пальмы, горы, море и чистый воздух.

К китайской пище я так и не смог привыкнуть – она очень острая и жирная. Поэтому я практически ничего не ем из китайской кухни, а готовлю дома. Ем куриную грудку, рыбу, каши, делаю салаты, питаюсь овощами и фруктами. В Китае много фруктов: манго, маракуйя, ананасы, питайя, карамбола, кокосы. Нравится, что некоторые из них можно просто сорвать на улице с деревьев. Иногда хожу кушать в европейские рестораны и балую себя там пиццами и бургерами. Мне очень не хватает домашней еды: маминых супов и бабушкиных драников.

В Китае нет хлеба, творога, сметаны и различных колбас. Удивило, что молоко не хранится в холодильнике – оно соевое и стоит на полках в пачках, как сок.

О ценах

Так как Санья – туристический город, цены здесь высокие. Например, четыре картофелины в магазине стоят около $2. В месяц на еду у меня уходит около $300.

Дорогая медицина: недавно знакомая сломала ногу, заплатила за операция $6000. Одежду в местных магазинах я не покупаю, все заказываю через интернет. Майку, которая в Беларуси стоит $20, здесь можно купить за $3. По городу люди передвигаются на автобусах, такси или мопедах. Такси стоит дороже всего: около $1,25 за километр. Самый дешевый – мопед: $2 за поездку в одну сторону.

О Родине

За полгода к родным приезжал всего один раз, так как перелет в одну сторону стоит минимум $350. Через год планирую приехать домой на месяц. Я мечтаю заниматься собственным бизнесом и сейчас много работаю, чтобы были деньги на его открытие. Пока есть возможность зарабатывать здесь, буду оставаться в Китае.