Мужчина, которому в банке ошибочно выдали $450, нашелся в РФ 3 4.08.2017, 10:39

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Мужчина сам позвонил в милицию из России.

История с минчанином, которому кассир при обмене денег ошибочно выдал лишние 900 рублей, получила неожиданное продолжение.

Как ранее сообщалось, утром 3 августа минская милиция сообщила, что ищет мужчину, которому в конце июня выдали в банке лишние деньги. Правоохранители обнародовали фото мужчины, который взял деньги и ушел.

А уже около 14.30 милиционеру, который ведет проверку по этому факту, на мобильник позвонил мужчина. Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, мужчина узнал себя на фотографии, размещенной на одном из новостных сайтов.

Он пояснил, что после обмена денег уехал в командировку в Россию, где и находится сейчас. После возвращения домой он пообещал прибыть в Центральное РУВД Минска.

Кстати, мужчину, изображенного на фото, опознали и другие граждане, которые сообщили об этом в милицию.