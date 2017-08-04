Путин пообещал бурятам подумать о президентстве 3 4.08.2017, 10:45

3,174

Остается сожалеть, что Бурятия не является отдельным государством.

Президент России Владимир Путин пообещал подумать, стоит ли ему принимать участие в выборах президента в 2018 году, сообщает ТАСС.

На совещании у президента РФ в Бурятии во время телемоста с поселком Черемушки местный житель поблагодарил Путина за оказанную помощь по восстановлению жилья после лесных пожаров.

«Владимир Владимирович, у нас к Вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост, мы очень будем рады», — сказал он.

«Хорошо, я подумаю, спасибо», — ответил Путин.