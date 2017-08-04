Минчане обнаружили на кухонной плите гадюку 2 4.08.2017, 10:51

Фото: МЧС

Семья решила позавтракать, но услышала странное шипение.

3 августа в столичной квартире на улице Ландера хозяева заметили змею на плите. На место выезжали спасатели.

Как сообщает пресс-служба МЧС, хозяйка с дочерью хотели позавтракать, как подойдя к плите услышали странное шипение и даже увидели хвост, после чего незамедлительно обратились за помощью по номеру «101».

Прибывшие на место работники МЧС осмотрели плиту и обнаружили змею в одной из конфорок. При помощи специального инструмента пресмыкающееся извлекли из кухонной плиты. Отловленной змеей оказалась гадюка - единственный из видов ядовитых змей, обитающих в Беларуси. Ее пришлось ликвидировать.