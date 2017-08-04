Педагоги об изменениях школьной программы: «Кто их придумал?» 7 4.08.2017, 11:13

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С нового учебного года школьники будут учиться по другой программе.

На днях стало известно, что с нового учебного года изменят школьные программы. По белорусскому языку школьникам будет необязательно различать типы односоставных предложений, по литературе не будут изучать «Родныя дзеці» Нила Гилевича, а по математике тему «Производная» оставят только для профильных классов, пишет kp.by.

«А что делать ученикам, которые придут в вуз?»

- Самый главный вопрос у меня: кто те специалисты, которые приняли решение об изменениях, и почему никто не слышал об общественном обсуждении? - удивляется преподаватель математики и физики Евгений Ливянт. - Изменение школьной программы - это очень сложная, многогранная тема. Нельзя изменять программу по математике в 6-м классе, не задев программу в других классах и по другим предметам.

Например, в математике тему «Производная» будут проходить только в профильных классах. А что делать ученикам, которые придут в вуз, где изучают высшую математику, для которой им надо знать тему? И второй вопрос: почему темы, которые у нас исключают из школьного курса математики, есть в соседних странах - в России, Польше, Украине, странах Прибалтики?

В курсе физики неотъемлем раздел «Статика», где изучается равновесие тел. Если человек его не понимает, то он не понимает ни в строительстве, ни в каких-либо механизмах, ни в транспорте. Опять же, в России эта тема есть, в Украине есть - у нас нет. Уверен, что специалисты по другим предметам зададут те же вопросы.

Я не сторонник того, что в школьную программу надо взять все. Я убрал бы излишне сложные и подробные объяснения некоторых тем. Например, в теме «Молекулярно-кинетическая теория» я убрал бы «Графики тепловых процессов». На мой взгляд, эта тема достаточно абстрактна для выпускника школы.

«Улучшат ли изменения знание белорусского языка?»

- В программе по белорусскому языку убрали теорию об отличиях определенно-личных и неопределенно-личных предложений и осталась только разница между односоставными и двусоставными предложениями, - говорит преподаватель белорусского языка Ева Гилевич. - А остается ли теория по остальным двум видам односоставных предложений? И осталась ли эта тема в программе по русскому языку? Если да, то в чем логика? Это то же, как в астрономии рассказать о планетах, но умолчать о звездах.

Обещают меньше заучивания сложных формулировок и направленность к освоению материала на практике: этих изменений мы ждали давно. Ведь голая теория и терминология давно никому не нужны в современном мире. Также из программы убрали темы, которые дублировались в разных предметах: с белорусского языка убрали, а где тогда оставили Улучшат ли эти изменения владение школьниками белорусским языком? Вряд ли. Они немного облегчат жизнь. А язык так и остается всего лишь предметом в школе.