закрыть
4 августа 2017, пятница, 12:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

БАТЭ заработал в Лиге чемпионов миллион евро

  • 4.08.2017, 11:19

Если бы борисовчане смогли выйти в группу ЛЧ, то получил бы минимум 14,7 миллионов евро.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ проиграл пражской «Славии» (2:1, первый матч 0:1) и покинул турнир.

Таким образом, БАТЭ заработал в розыгрыше Лиге чемпионов 2017/18 1 миллион евро: 320 тысяч евро за участие во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, 420 тысяч – в третьем, 260 тысяч –выплата солидарности чемпиону национального первенства, сообщает «Трибуна».

В случае попадания в групповой этап Лиги Европы через стадию плей-офф, БАТЭ заработает не менее 3,6 млн евро (дополнительные 2,6 млн клуб получит в качестве фиксированной выплаты за попадание в групповой этап). На данной стадии также предусмотрены бонусы за победу (360 тысяч евро) и ничью (120 тысяч).

В случае вылета в квалификационном плей-офф Лиги Европы, борисовчане получат лишь 245 тысяч евро за участие на данной стадии. Таким образом, общий доход от участия в еврокубковой кампании составит 1,245 млн евро.

Отметим, если бы БАТЭ смог выйти в группу Лиги чемпионов, то получил бы минимум 14,7 млн евро.


Мнение

Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип
Так кто «пятая колонна» в экономике?
Так кто «пятая колонна» в экономике? Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»