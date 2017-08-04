Российские пенсионеры устроили давку в очереди за бесплатной кашей 6 4.08.2017, 11:24

Дело было на празднике «нового урожая» в Удмуртии.

Праздник нового урожая, который каждый год отмечается в Удмуртии и носит название «Выль», в нынешнем году ознаменовался неприятным инцидентом: угощение участников мероприятия бесплатной обрядовой кашей, символизирующей подношение богам, вызвало такой ажиотаж, что едва не переросло в массовую драку среди пенсионеров, сообщает ghall.com.ua.

Праздник проводился в удмуртском городе Можга. По традиции хозяйки приносят на «Выль» какое-то угощение — хлеб, фрукты, овощи и разные блюда из даров природы, собранных в летнюю страду. Праздничный ритуал предполагает обращение к верховному языческому божеству Инмару, которого как бы приглашают разделить трапезу с людьми. После этого вся еда на столе считается священной, как и новый урожай.

Народные верования наделяют пищу, которой ритуально угощали Инмара, магическими свойствами. Возможно, именно это прельстило удмуртских пенсионеров — преимущественно женщин, — которые начали расталкивать друг друга, пытаясь подобраться поближе к котлу, и выхватывать у других участников праздника пустые тарелки.

Кто-то из присутствующих заснял давку на камеру мобильного телефона. На записи слышно голос за кадром, призывающий пенсионерок к порядку: «Люди, вас снимают, какие вы дикие!» После праздника ролик был опубликован в интернете и использован СМИ в репортажах с мероприятия.

Напомним, что ранее соцсети взорвал репортаж о том, как в российском Ставрополье людей на Масленицу кормили блинами с лопат.