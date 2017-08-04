В траншее в Горках засыпало землей двоих рабочих 2 4.08.2017, 11:38

Фото: МЧС

В результате один мужчина погиб.

В Горках на улице Мира 3 августа двоих мужчин засыпало землей в траншее. Один из них погиб, сообщили tut.by в МЧС.

Сдвиг грунта произошел около 15.45 во время прокладки канализационной траншеи. Засыпанными по грудь оказались 60-летний и 42-летний мужчины. Очевидцы пытались им помочь, но не справились.

Пострадавших из засыпанной траншеи вытащили спасатели и передали врачам скорой. 60-летнего спасти не удалось — в 17.24 врачи констатировали его смерть.

Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

Как сообщили читатели журналистам, траншею прокладывали на территории ОАО «Молочные горки». Погибший — слесарь-сантехник Горецкой СПМК, спасенный — экскаваторщик этой же организации.