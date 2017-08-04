Синоптики рассказали о погоде на выходных 4.08.2017, 11:42

В выходные ожидается теплая и комфортная погода, но без дождей не обойдется.

В субботу, 5 августа, погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Об этом tut.by сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометцентра Дмитрий Рябов.

Прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12…18°С, по югу до +20°С; днем +22…28°С, в отдельных районах по юго-востоку до +30°С.

В Минске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +15…17°С, максимальная днем +24…26°С.

В воскресенье, 6 августа, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, днем преимущественно по западной половине страны скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Ночью без осадков, утром и днем в отдельных районах страны, а по Брестской, Гродненской и Витебской областям на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью слабый туман. Температура ночью +11…17°С, днем +20…27°С, по юго-востоку до +30°С.

В столице ожидаются переменная облачность, ночью и утром слабый туман. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха минимальная ночью +13...15°С, максимальная днем +23...25°С.

7 августа, в понедельник, погоду будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления, ночью по востоку страны сохранится влияние фронтального раздела. Ночью преимущественно по юго-восточной половине, днем в крайних юго-восточных районах страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +10…17°С, по юго-востоку до +19°С, днем +20…26°С.

В Минске ночью возможен кратковременный дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +13…15°С, максимальная днем +21…23°С.