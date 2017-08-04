США готовят ответ на сокращение дипломатического персонала в РФ 1 4.08.2017, 11:43

Как заявляют в Госдепартаменте, ответные меры будут «пропорциональными».

США «обдумывают ответ» на недавнее решение России сократить штат американских дипломатических миссий в стране и закрыть объекты дипломатической собственности, передает «Голос Америки».

Об этом заявил Госдепартамент, не уточняя, о каких именно ответных мерах может идти речь.

«Администрация обдумывает ответ, да, – сказала журналистам официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. – Я знаю, что мы обсуждаем различные варианты и вырабатываем план, но пока мы не готовы».

Россия на прошлой неделе заявила, что сократит штат американских посольств и консульств в России на 755 человек, и закрыла доступ к американской дипломатической даче в Подмосковье и складу.

Этот шаг стал ответом на декабрьское решение экс-президента Барака Обамы выслать из страны 35 российских дипломатов и закрыть российские дипломатические дачи в Мэриленде и Нью-Йорке в связи с российским вмешательством в прошлогодние выборы в США.

«Вы не думаете, что, если дать ответ на их ответ, это лишь продолжит цикл и будет развиваться по нисходящей спирали?» – спросил Нойерт один из журналистов.

«Я просто не буду ввязываться в эту дискуссию и предсказывать, что произойдет или не произойдет в будущем», – ответила она.

Однако она уточнила, что планируемые встречные меры будут «пропорциональными».

«Пропорциональные – ключевое слово. Именно так их следовало бы описать», – пояснила она.

Нойерт также прокомментировала заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который отметил, что новые санкции США равносильны торговой войне.

Медведев заявил, что Вашингтон фактически объявил России торговую войну и что сторонам «предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах».

«Многие лидеры, многие страны выступили с провокационными заявлениями. Возможно, просто нужно уменьшить интенсивность происходящего», – сказала Нойерт.

Она добавила, что США ищут сферы, где возможно сотрудничество с Россией.

«Мы не ставим крест на этих отношениях, мы определенно будем искать сферы для взаимного сотрудничества, но сейчас напряженный момент», – сказала она.

При этом Нойерт добавила, что Москву будут призывать к ответу всякий раз, когда Вашингтон сочтет, что ее действия заслуживают осуждения.

«То, что мы хотим найти сферы сотрудничества и улучшить отношения с Россией, потому что она тоже ядерная супердержава, не означает, что мы будем закрывать глаза на те негативные действия, к которым она причастна, в частности в ситуации с Украиной», – сказала Нойерт.