«Думают ли судьи о своей судьбе после того, как народ избавится от их «фюрера»? 2 4.08.2017, 11:56

Николай Статкевич

Марину Адамович оштрафовали на $500 за акцию 3 июля в Минске.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич написал в «Фейсбуке»:

- В Ленинском суде Минска судили мою жену. За участие в праздновании годовщины освобождения Минска от гитлеровцев. Назначенный режимом «судья» Осипенко дал ей 40 базовых величин штрафа (около 500 долларов).

Люди, которые пришли поддержать Марину, увидели на доске объявлений, что в том же суде и в то же время «судья» Кавяка должен был судить и меня. Видимо, тоже за праздник освобождения от гитлеровцев.

Не знаю, чтобы во времена Гитлера, которого так защищает наш «пересиженный», в Германии противников гитлеровцев судили семьями. Короче - «либерализация» и «диалог» расцветают.

Интересно, думают эти «судьи» о своей судьбе после того, как народ избавится от их «фюрера»? Неужели не знают о судьбе «судей», назначенных Гитлером?