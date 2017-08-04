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Однокурсник Медведева обиделся на Навального

  • 4.08.2017, 12:10

Руководитель фонда «Соцгоспроект» будет защищать честь – свою и «Димона».

Фонд «Соцгоспроект», которым руководит однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев, подал иск к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) о защите чести и достоинства. Об этом сообщает РАПСИ.

Иск подан в Люблинский суд Москвы. Претензии фонда касаются расследования «Он вам не Димон», в частности, утверждений, что «олигарх Усманов дал взятку Дмитрию Медведеву, подарив его некоммерческому фонду усадьбу за 5 миллиардов рублей», «Мы прекрасно знаем, что значит такой подарок: это взятка», «Такой подарок от олигарха чиновнику может быть только взяткой».

«Указанные сведения являются заведомо ложными и порочат деловую репутацию фонда, поскольку свидетельствуют о причастности фонда к уголовно-наказуемым деяниям», – подчеркивается в иске.

«Соцгоспроект» требует от Навального и ФБК опровергнуть информацию о том, что организация участвует в якобы созданной схеме для управления имуществом премьера через фонды и не занимается реальной благотворительностью.

В июне «Соцгоспроект» направил ФБК и Навальному досудебные претензии из-за расследования «Он вам не Димон». Фонд требовал опровергнуть вышеупомянутые утверждения, а также удалить материалы, где они упоминаются.

В конце мая Навальный проиграл суд бизнесмену Алишеру Усманову, который обратился с иском из-за того же расследования. Оппозиционера обязали удалить фильм. Решение не вступило в силу, так как суд еще не рассмотрел апелляцию Навального.


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