Правозащитники хотят купить автозак и «раскачать им всю Беларусь» 10 4.08.2017, 12:15

5,603

Активисты начали кампанию по сбору средств.

Активисты правозащитного центра «Весна» имеют серьезные намерения насчет автозака, который продает минская милиция.

Они планируют запустить кампанию по сбору средств на покупку и, если удастся собрать нужную сумму, сделать из автозака дизайнерский автомобиль, сообщает «Белсат».

«Мы сейчас подумываем объявить краудфандинговую кампанию, потому что у нас, конечно, нет таких средств. Теперь будем искать ассистента, который поможет нам с разработкой кампании. Пока что у нас был только набросок идей», – говорит Анастасия Лойко, правозащитник «Весны».

Минская милиция продает автозак за 16,5 тысяч белорусских рублей.

3 августа в Facebook правозащитники выложили свои фотографии с плакатами «Мы хотим автозак» и изображением автозака в подарочной обертке. Правозащитник Анисия Козлюк написала:

«Обещаем дискошар внутри, одну белую стенку (для просмотра фильмов), руль, обернутый в шерсть, и менять дизайн автозака не реже, чем раз в полгода».