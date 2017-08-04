Как белоруска похудела на 67 килограмм 9 4.08.2017, 12:27

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Верьте в себя, и все получится.

В сезон отпусков и поездок на море мотивирующие истории очень популярны.

Портал tut.by опубликовал Алены, которая сама добилась невероятных результатов:

- Десять лет я была полной, чувствовала себя бегемотихой Глорией из мультфильма «Мадагаскар». Мой вес тогда был 122 килограмма. Были проблемы с общим состоянием организма. Жировой гепатоз, начальная стадия диабета 2 типа. Ай, куча всего. Я уж не говорю про элементарную одышку и невозможность лишний раз встать с дивана... Были и проблемы с наступлением второй беременности, но я справилась с ними, правда, будучи еще в весе 107 кило. Помню момент, когда решила начать худеть. Мне просто надоело быть толстой.

Когда спрашивают, как решилась худеть, обычно отвечаю: «девочка созрела». Хотите - верьте, хотите - нет, но так оно и было. Даже точное число помню, когда я решила изменить себя.

На самом деле, я просто устала быть толстой. Устала не просто на словах. Устала я и мой организм. Вот я и поняла, что так больше не то что не хочу, а просто не могу. С этого все и началось. Пробовала кучу диет, хваталась за все подряд... В итоге, разработала для себя систему похудения, которая позволила мне за год добиться такого результата.

А результат вы можете увидеть на фото. Мне удалось скинуть 67 кг.

Минус 67 кило – это моя победа. Начинала худеть с веса в 122 кг, а сейчас я в отличной форме - всего 55 килограммов. Желаю всем удачи в борьбе с лишним весом. Все реально, главное очень захотеть или просто устать быть толстой.

Я поняла, что себя можно обмануть! Можно и нужно. И кушать нужно все. Но хитро! Если мне, например, хотелось сладкого, то это был либо зефир, либо пастила и только до 12.00. Но тогда в этот день я шла в бассейн. После 18.00 старалась не пить и не есть. Но! Если уж очень хотелось, то делала теплую воду с лимоном. Опиралась на систему Миримановой, Дюкана. Использовала продукты для "сушки" (те, кто занимаются бодибилдингом меня поймут). А для кого непонятны эти термины, можно просто загуглить. Обязателен переход на маленькую посуду. Кружка чуть ли не от кукольного сервиза... Такая же и тарелка. Я ходила не менее 10 км в день. С рюкзаком сына. А в нем два кирпича. Но я знала, к чему я иду!

Верьте в себя, и все получится. И еще, важно прислушиваться к себе и своему организму - и сразу искать причину сбоя в его работе.

Комментарий диетолога-практика, шеф-повара, технолога общественного питания Марины Бондарович:

- Чем больше вникаю в проблемы людей с питанием, тем больше расстраиваюсь. Здорово,что у вас есть желание что-то в себе менять, но нельзя это делать таким образом. Пожалуйста, перестаньте примерять на себя различные диеты! Все это очень индивидуально и вредно. Помогает, не нанося урон организму, только продуманное правильное питание.

И огромная просьба: не причиняйте стресс организму очень быстрыми темпами снижения веса. Ни к чему хорошему это не приведет! Появился-то он у вас не за год, не за полгода - вот и будьте аккуратны со сроками его снижения.

И не нужно никого обманывать, в том числе, себя хорошую! Просто соблюдайте режим питания,питьевой режим - и все будет замечательно! Добавить еще активность в жизни, чуток спорт - и ура!

Как всегда желаю огромного здоровья, удовольствия от жизни и еды и приятного аппетита!