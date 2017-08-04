Красавицы и чиновники 12 Марина Коктыш

4.08.2017, 12:39

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Марина Коктыш

Что за спецзадание получили губернаторы Лис, Кравцов и Дворник?

Знаете, чем занимаются в рабочее время те три губернатора, перед которыми Лукашенко два дня назад поставил фактически персональные задачи на уборочную кампанию?

Со всей своей государственной ответственностью они думают не только о жатве, но и о девушках. Молодых (от 18 до 24 лет), высоких (рост не ниже 174 сантиметров), никогда не состоявших в браке и не имеющих детей.

И это не шутка.

Председатели Брестского, Витебского и Гомельского облисполкомов Лис, Кравцов и Дворник согласовывают инструкцию о проведении Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь», подготовленную министром культуры Светловым.

И не только они! Инструкцию одобрили еще 14 чиновников. И не абы каких! Министр образования Карпенко, министр спорта Шамко, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Орда, второй секретарь ЦК Белорусского республиканского союза молодежи Клишевич и прочие. Среди них даже председатель ЗАО «Банк развития Республики Беларусь» Румас!

Специально посмотрела, какие задачи поставлены перед банком, который он возглавляет: финансирование долгосрочных и капиталоемких инвестиционных проектов в рамках госпрограмм, предоставление льготных экспортных кредитов для поддержки крупных (свыше миллиона долларов) проектов отечественных предприятий-импортеров и так далее. О девушках на подиуме и речи нет!

Кстати, я на месте министра культуры вместо Румаса эту инструкцию дала бы почитать главе «Приорбанка» Сергею Костюченко. Он, как мне кажется, лучше разбирается в женской красоте, все-таки дважды женат! А может, у Румаса просто денег больше на красавиц, поэтому он и попал в эту компанию?..

Шутки шутками, а на согласование «архиважного» документа из 49 пунктов у государевых людей ушло почти полгода. С января, когда с инструкцией о проведении конкурса ознакомился секретарь ЦК БРСМ Клишевич, по май – последним документ изучал нынешний председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Марков.

А знаете, кто в белорусском правительстве главный по красавицам? Вице-премьер, курирующий социальный блок. Он возглавляет постоянно действующий оргкомитет по подготовке и проведению национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». Все другие проблемы в социальной сфере уже, видимо, решены. Остается только для полного социального благополучия страны главную красавицу выбирать…

Кстати, не ясно, почему в эту высокопоставленную компанию ценителей красоты не включили председателя КГБ Вакульчика. А кто ж проверит «Мисс Беларусь» на благонадежность? А вдруг корону завоюет сторонница «Молодого фронта»? Поедет же на международный конкурс красоты с бело-красно-белым флагом! Или прямо в финале конкурса, получив титул главной красавицы, выкрикнет «Жыве Беларусь!», «Долой правительство!». Неудобно получится.

Не предусмотрел министр культуры этот момент. Может, на доработку документ отправить? Или красавиц фильтруют еще на этапе отбора?

В инструкции о проведении конкурса сказано, что «финансирование расходов по выплате денежных премий обладательницам титулов «Мисс Беларусь», «Первая вице-мисс Беларусь», «Вторая вице-мисс Беларусь», «Мисс фото», «Мисс топ-модель», «Мисс зрительских симпатий» осуществляется Министерством культуры». Если есть средства, то премии девушкам могут быть увеличены – за счет партнеров и спонсоров мероприятия.

Обладательница короны «Мисс Беларусь» получает 500 базовых величин, «Первая вице-мисс» – 400, «Мисс зрительских симпатий» – 200.

В Беларуси уже 21 год существует Национальная школа красоты, созданная, кстати, поручением Александра Лукашенко. Почему не доверить проведение национального конкурса красоты, простите за тавтологию, ей же, Национальной школе красоты? Там же работают профессионалы подиума!

И если подходить по государственному, то чего больше сегодня приносит этот конкурс со всеми его бюрократическими заморочками, согласованиями, расходами на отборочные туры, репетициями, поиском спонсоров и прочим – прибыли или убытков?

И если уж на то пошло, почему государственные мужи уделяют внимание лишь «Мисс Беларусь»? А как же «Мистер»? И «Миссис»? У нас ведь столько говорят об улучшении демографической ситуации. Вот и показали бы на подиуме многодетных мам – успешных, работающих, красивых, счастливых.

Удивительно, как на этот момент не обратила внимания согласовавшая инструкцию экс-министр труда, а ныне – сенаторша, председатель Белорусского союза женщин Щеткина, которая недавно с трибуны ООН рассказывала о том, что в Беларуси не дискриминируют женщин.

В общем, красота в нашей стране – дело исключительно государственное. А если так, значит, скоро и налог на красоту введут. Готовьтесь.

Марина Коктыш, «Народная Воля»