Приключения белорусок в Черногории

Две минчанки рассказали, как весело и необычно провели время в балканской стране.

Две минчанки Маша и Наташа поехали в Черногорию. Вернулись и рассказали CityDog.by, почему травмы не мешают развлекаться, как знакомятся местные мужчины и зачем избегать обычных пляжей.

«IN THE MIDDLE OF NOWHERE»

– Мы постоянно горим идеей куда-то поехать – это наше перманентное состояние. Но получается не всегда. Идея поехать в Черногорию пришла Маше: ее привлекала невероятная природа страны, но в то же время она не хотела отвлекаться от работы, – рассказывает Наташа. – Мне же были нужны условия для тренировок по бегу и комфортное рабочее место – в отпуске мы тоже работаем.

Поэтому мы решили найти в Черногории коворкинг в живописном и годном для активностей районе. Окончательно проголосовали за этот вариант, когда мы наткнулись на видео с места событий.

– Мы нашли два варианта коворкинга в Черногории и выбрали тот, который по сути оказался не коворкингом. Это было жилье с системой work and play: то есть люди живут в доме и там же работают, а в свободное время отдыхают, – рассказывает Маша.

– В путешествиях мы максималистки – нужно получить от отдыха все. Поэтому нам нужно было подходящее место, нормальное жилье, возможность вкусно есть и активно проводить время.

В Черногорию мы добирались не совсем тривиальным способом – выехали ночным автобусом, чтобы провести денек в Варшаве. Утром устроили беговую тренировку – взбодрились и освежились. Немного погуляли по городу, а следующей ночью выехали в Будапешт. Там погуляли, сходили в термальные бассейны. И только потом у нас был самолет в Подгорицу – всего час лететь.

– Черногория – совсем небольшая, размером с треть Минской области и населением около 600 тысяч человек. В аэропорту нас встретили, а от Подгорицы до места проживания примерно 1,5 часа езды, – рассказывает Маша. – Но уже по дороге Наташа все время думала о том, что не хочет возвращаться в Минск. Ее отдых еще по сути не начался, а она уже жалела о предстоящем отъезде. При этом не туристические куски дороги запомнились разрухой и бедностью.

Мы жили на горе, почти как отшельники, зато ничего не отвлекало от работы. Жилье in the middle of nowhere –посреди ничего. Пешком до ближайшего магазина полчаса, до моря – столько же. А, если выйти на балкон, видны море и горы.Работать с таким видом приятно.

Дом казался не до конца готовым, но, возможно, это вкус хозяина. Внутри бетонные стены, пол и потолок – ничего лишнего, в стиле лофт. Но это даже круто, потому что нас ничто не отвлекало от природы вокруг и дел.

У хозяина дома – свой бизнес: кроме содержания коворкинга, он организует экстремальные развлечения. Он сразу предложил нам активную развлекательную программу: хайкинг, SUP-серфинг, сплав на каяках. К счастью, в стоимость аренды нашего «коворкинга» входили все эти аттракционы, причем безлимитно. Мы сами могли решать, чем заняться, никто не заставлял нас выбирать даты и обязательно ходить на все.

Местность для тренировок по бегу оказалось подходящей – можно было хорошенько поработать над выносливостью, потому что бежать чаще всего приходилось в гору. Но выходить на пробежку надо было либо очень рано, либо уже вечером. Наташа пробовала бегать в 7–8 часов утра, но уже через пару минут была вся мокрая.

«КОРМИЛИ НАС ТРИ РАЗА В ДЕНЬ. НО ЕДА БЫЛА ВЕГЕТАРИАНСКОЙ»

На месте мы познакомились с парнями из США, британцем и украинкой. Поначалу Наташа восприняла знакомство так: «Боже мой, придется напрягаться – думать и говорить по-английски». Но оказалось, что все намного легче и проще, потому что ребята открытые. И хотя мы познакомились и провели там всего 7 дней, сложилось такое ощущение, будто знаем мы друг друга уже сто лет.

Ребята оказались волонтерами, работали на хозяина и проводили все спортивные активности, зато жили в доме бесплатно. У каждого из них были свои обязанности: кто-то работал гидом, другой рекламировал туры, а кто-то обучал русскому языку.

Хозяин дома – американец, но 15 лет прожил в России, поэтому хорошо знает язык. У него русская жена и дети говорят по-русски.

В первый день у нас, конечно, была притирка: мы еще не понимали, как и с кем можно общаться. Но скоро разница между отдыхающими и работающими совсем стерлась. Мы сдружились, получилась своя банда. Разница была только в том, что для нас готовили еду, а они заботились о себе сами. В итоге у нас собралась компания: два американца, британец, украинка, которая живет во Франции, и россиянка.

Нас кормили три раза в день, причем еда была вегетарианской. Этого мы не учли, потому что на сайте, где мы нашли жилье, об этом не было ни слова. Поначалу мы немного смутились, но решили поэкспериментировать. Неделю не ели ни мяса, ни рыбу, только в последний день была паста с морепродуктами, когда мы устроили себе night out c красивым ужином в Porto Montenegro.

Вегетарианство для нас оказалось новым опытом, но с каждым днем приходило понимание, что организм очень хорошо реагирует на такой стиль питания. Когда вернулись в Минск, продолжили эту тему здесь – и это кайфово.

Один раз Наташа с ребятами сходила в тренажерный зал. Стоило это всего 2 евро. А в магазинах цены на продукты в разы ниже минских. Получилось, что за неделю в Черногории мы потратили меньше, чем за день в Варшаве. Вообще Черногория попала в список из 9 стран, где комфортно жить на деньги до 1000$ в месяц. Белоруса, конечно, таким не удивишь, но при выборе страны для путешествия – полезно знать.

«БОЯЛАСЬ НЕ БОЛИ, А ТОГО, ЧТО ГУБУ МОГУТ КРИВО ЗАШИТЬ»

На пляж мы ходили всего один раз – в субботу устроили шаббат. Попали на песчаный, как нам потом сказали, это большая редкость. Оказывается на пляже совсем другой мир. Много народа. Семьи. Постоянно слышишь: «Бабушка, хочу пить», «Мама, надуй мне круг». Пляжная вода после купания в открытом море радости не приносит. Причем, мы уверены, что если спросить о впечатлениях нас и людей на пляжах – будет совершенно разное мнение о стране.

На второй день, когда все были заняты, Наташа одна поехала на пляж на велосипеде. От дома к нему ведет спуск, по которому едешь быстрее. Разогнавшись, Наташа, увидела лежачего полицейского, резко зажала тормоз и перевернулась через руль велосипеда. Она поранила губу, выбила зуб и повредила руку. Тут же позвонила рассказать, но понять ее было очень сложно – как будто вата во рту.

– Я больше переживала не из-за боли, а из-за того, что губу могут криво зашить, – рассказывает Наташа.

– Мальчики же успокаивали, что поцелуи в щеку романтичнее.

– Мы поехали в больницу. Для иностранцев там есть специальный вход и все выглядит иначе, чем для местных: работает кондиционер, можно выпить воды, кофе или чаю. Сразу понятно, что такое платная медицина. На губу наложили 3 шва, обработали раны. Ну, как обработали: медсестра, болтая по телефону, вяло потыкала в раны ватой с йодом. Руку просто обвязали бинтом и сказали, что это ушиб. Все это стоило 400 евро.

Уже в Беларуси выяснилось, что не ушиб, а перелом, – говорит Наташа. – При этом в Черногории я постоянно лечила ее от ушиба: мазала гелями, держала в холоде. И мне казалось, что это помогает – отек спал.

Но отдых от проблемы с рукой ничуть не поменялся. Мы продолжали вечерние прогулки, Наташа каждый день бегала, мы ездили на все активные туры.

И в какой-то момент травма показалась даже выгодной. Когда мы отправились в тур на каяках, Наташа не гребла, все легло на плечи инструктора, а это очень тяжело. Чарльз (инструктор) был весь в испарине, а Наташа просто сидела, фоткала и шутила, что лишь благодаря ей у него такой хороший воркаут.

На каяках мы подплыли к месту с пещерами. В большие заплывают целые моторные лодки, а в те, что поменьше, с трудом протискиваешься в каяке. Там прозрачная вода, невероятный цвет стенок – совершенно иная природа. Маша дико боится летучих мышей из-за случая в детстве, а в одной из пещер их были сотни. Прощай фобия.

«ПИКАП МАСТЕР»

Как-то мы поехали в город Пераст. Микроавтобус несся по горному серпантину по дороге в два метра шириной. Это было ужасно страшно. В самом городе просто красиво. Он небольшой, но очень живописный. Недалеко от города есть остров, построенный жителями. По легенде в этом месте моряки нашли икону, которая спасла одного из них.

Остров сделали из обломков затонувших когда-то кораблей. На острове есть небольшая церковь и по традиции люди каждый год что-то к острову докидывают.

Мы вернулись и пошли в хайкинг. Ходили по горам, нашли стадо диких козлов – они смешные и очень пугливые. Дошли до перевала и встретили закат. С обеих сторон от нас было море, вид был невероятный.

– Еще мы ездили на сапсерфинг. Поначалу мы не понимали, в чем кайф: стоишь на доске, гребешь веслом. Но оказалось это потрясающая медитация. Мы научились держать равновесие и поплыли. Крутым был не только процесс, но и природа вокруг. Это просто невероятной красоты место, ты плывешь посреди залива, а вокруг вода, горы, небольшие домики.

Так мы доплыли до крохотного острова, на котором не было ничего кроме церкви и дружелюбных собак. Закат встречали там же и жалели только о том, что на острове нет вина.

Обратно мы плыли уже немного по отдельности. Каждый думал о своем и наслаждался окружением. Вернулись все невероятно спокойными, в гармонии с собой.

– Каждый день мы с «бандой» куда-нибудь выезжали. Помимо велосипедов в нашем распоряжении был микроавтобус.

Наташа бегала каждый день. Но за все время встретила только одну бегунью. И местные очень странно реагировали на бегущую Наташу. В первый день она бежала возле участка, где ремонтировали дорогу, и один из рабочих, сказав «Слушайте, ну это удивительно», попросил сфотографироваться.

Если Наташа бежала вдоль дороги, ей постоянно сигналили. В один из дней рядом остановилась машина, из нее вышел мужчина в костюме и протянул ей какую-то желтую коробочку. Она взяла ее и побежала дальше.

– По виду, мне показалось, что в коробочке какое-то мыло. Перевернула, а на ней написан номер телефона и имя Денни. Это было очень мило. Я прибежала к дому, рассказала историю и решила все-таки открыть коробку. Внутри оказались консервы – банка шпротов. Пикап мастер!

Черногория – очень красивая страна. И там есть, чем заняться и как развлекаться. Это одна из лучших наших поездок, и возвращаться, естественно, не хотелось. С ребятами, которые с нами жили, мы поддерживаем связь – у нас есть общий чат. Девушка из Украины даже приезжала в Минск на FSP.