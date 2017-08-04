В воинской части в РФ подрались более 150 солдат 17 4.08.2017, 12:55

Побоище произошло в учебном центре ЦВО на Урале.

В воинской части номер 31612 в городе Елань Свердловской области произошла массовая драка с участием более 150 солдат, пишет издание «Ура.ру» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, конфликт произошел в центре подготовки молодых специалистов между группой 60 военных из Тувы, которые приехали на трехмесячные курсы выживания, и примерно сотней служащих Еланского гарнизона. Все участники конфликта – контрактники.

«Ура.ру» утверждает, что чиновники из Тувы отмечали окончание учебы и употребляли спиртное, после чего решили напасть на казарму гарнизона. Они были вооружены ножами и заостренными предметами.

В результате массовой драки пострадали 14 человек.

В казарме выбиты окна и испорчена мебель. Сведений о задержании в связи с массовой дракой пока нет.

В Центральном военном округе, как сообщает РИА Новости, подтвердили факт стычки, подчеркнув, что военные получили легкие травмы и не применяли холодное оружие.