В воинской части в РФ подрались более 150 солдат

В воинской части в РФ подрались более 150 солдат17
- 4.08.2017, 12:55
Побоище произошло в учебном центре ЦВО на Урале.
В воинской части номер 31612 в городе Елань Свердловской области произошла массовая драка с участием более 150 солдат, пишет издание «Ура.ру» со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, конфликт произошел в центре подготовки молодых специалистов между группой 60 военных из Тувы, которые приехали на трехмесячные курсы выживания, и примерно сотней служащих Еланского гарнизона. Все участники конфликта – контрактники.
«Ура.ру» утверждает, что чиновники из Тувы отмечали окончание учебы и употребляли спиртное, после чего решили напасть на казарму гарнизона. Они были вооружены ножами и заостренными предметами.
В результате массовой драки пострадали 14 человек.
В казарме выбиты окна и испорчена мебель. Сведений о задержании в связи с массовой дракой пока нет.
В Центральном военном округе, как сообщает РИА Новости, подтвердили факт стычки, подчеркнув, что военные получили легкие травмы и не применяли холодное оружие.