И рыбку съесть, и яички не разбить 1 Кирилл Нежданский, «Белгазета»

4.08.2017, 13:09

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Россельхознадзор помнит про Беларусь.

После договоренностей правитель Беларуси и Росии накал страстей вокруг белорусского продовольственного экспорта в Россию моментально спал. Нет, претензии и конфликтные ситуации продолжают возникать. Но стороны, похоже, стараются разрешать их более конструктивно. Криминальные сюжеты про партии товара с белорусскими документами переместились из федеральной новостной ленты в местные российские СМИ. Молоко и говядина уступили место сезонному товару - овощам и фруктам.

Возросшую конструктивность разрешения споров вокруг продэкспорта хорошо иллюстрирует прозвучавшее 28 июля предложение ведомства Сергея Данкверта обсудить с белорусскими коллегами «ситуацию с поставками продукции из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго». Собеседником с белорусской стороны, вероятно, станет ГУ «Главная госинспекция по семеноводству, карантину и защите растений РБ». Совещание предложено провести в Минске, и, как заявлено, есть замысел «пригласить на это мероприятие представителей национальных организаций по карантину и защите растений стран ЕС, реэкспортирующих растительную продукцию на территорию Беларуси».

Россельхознадзор рассчитывает сопоставить объемы растительной продукции, ввезенной в РБ из третьих стран, с объемом ввоза указанной продукции из РБ в РФ, а также «установить логистические пути доставки этой продукции в Беларусь». Собственно, подчиненные Данкверта так делают всегда: анализируют статистику по ВЭД, а выводы обычно напрашиваются сами.

Реэкспорт европейских овощей и фруктов - пожалуй, не та тема, которая может уязвить наших аграриев: в денежном выражении эти товарные позиции «весят» меньше, чем молоко или мясо. Ряд экзотических овощей и фруктов в РБ попросту не культивируется, многие культуры еще не созрели из-за холодного лета. Так что есть шансы договориться.

ОВОЩНОЕ РАГУ, ФРУКТОВЫЙ КОМПОТ

26 июля в Краснинском районе Смоленщины таможенниками были задержаны два грузовика, перевозившие овощи из РБ в РФ: 4 т огурцов без сопроводительных документов и около 8 т белорусского картофеля. «Груз следовал без фитосанитарного сертификата, что является нарушением правил ввоза в РФ подкарантинной продукции», - заявила таможня и передала груз Россельхознадзору «для дополнительных проверочных мероприятий».

На к.п.Долосцы управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям тормознуло партию свежей малины и голубики из РБ весом 590 кг. При досмотре реальный вес свежей малины на 250 кг превысил указанный в фитосанитарном сертификате, а на 160 кг голубики вообще никаких сертификатов не было. Груз вернули восвояси, т.е. в РБ, владельца привлекли к административной ответственности по российскому законодательству.

26 июля Россельхознадзор на Псковщине задержал следовавшие из РБ 6,9 т томатов «неустановленного происхождения с явными признаками недоброкачественности».

Томаты отправились в последний путь на полигон бытовых отходов в городе Остров, где встретились с 20 т польских яблок, задержанных еще 19 июля при попытке прорваться из Беларуси в Россию без фитосанитарного сертификата, зато с товарно-сопроводительными документами на косметический товар из Литвы.

В общем, все более или менее ясно: сезон в разгаре, производители спешат сбыть выращенный урожай, зачастую без фитосанитарных сертификатов или с поддельными. В основном речь идет о товаре из ЕС, обвинений в адрес Беларуси не звучит.

Ранее в ситуации с фруктово-овощным реэкспортом Россельхознадзор сетовал на выданные в Беларуси фитосанитарные сертификаты либо на участившиеся закупки тех или иных сельхозкультур за рубежом. Ну, бывает - любят у нас польские яблоки и турецкие помидоры. Увы, отдельные недобросовестные субъекты хозяйствования этим пользуются, что, впрочем, нисколько не бросает тень на белорусский АПК.

Справка «БелГазеты». По подсчетам института статистики Турции, Беларусь в I квартале 2017г. стала главным покупателем турецких томатов - на нее пришлось до трети экспорта этой культуры - $32,4 млн. из $123 млн. в стоимостном выражении.

По данным Белстата, за этот период из Турции импортировано 52,8 тыс. т томатов на $77,2 млн. По статистике Государственной фискальной службы Украины, РБ в январе-мае стала главным покупателем украинских томатов, импортировав 2,26 тыс. т на $3,15 млн. из 2,87 тыс. т ($3,99 млн. в денежном выражении).

И РЫБКУ СЪЕСТЬ, И ЯИЧКИ НЕ РАЗБИТЬ

В остальных случаях возврат грузов с границы РБ и РФ или их конфискация с последующим уничтожением носят характер частных эксцессов. Например, 27 июля 302 куриных яйца 1-й Минской птицефабрики не прошли контроль в пункте принятия уведомлений «Красный Камень» Злынковского района Брянщины. Налицо откровенный курьез, претензий к производителю у россиян нет: груз направлялся в Краснодарский край в сопровождении ветеринарного сертификата Государственной ветеринарной службы РБ. Однако в сертификате почему-то отсутствовала подпись ветеринарного врача, из-за чего яйцам пришлось вернуться на родину.

Внимательнее нужно быть с документальным оформлением экспорта, друзья!

Зато много шума было вокруг 120 т санкционной норвежской рыбы, задержанной управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 июля. Рыбу - сельдь, лосося, скумбрию и мойву - обнаружили на одном из складских комплексов. Вместе с ней нашли коробки с признаками перемаркировки, «обезличенную упаковочную тару и большое количество маркировочных этикеток, на которых обозначены предприятия-производители Гренландии, Фарерских Островов, Калининградской области, а также Республики Беларусь».

Короче, речь об откровенной контрабанде, легализуемой для сбыта через фальсифицированные этикетки и документы. Это соответствует версии Минсельхозпрода РБ, согласно которой все спорные ситуации с белорусской продукцией объясняются тем, что за нее выдается местный или контрабандный фальсификат. Есть надежда, что после неожиданно найденного консенсуса по лжебелорусским мойве и сельди стороны сумеют спокойно и объективно разобраться с белорусскими фитосанитарными сертификатами на небелорусские овощи и фрукты.

Кирилл Нежданский, «Белгазета»