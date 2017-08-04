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Активист БХД: Приговорили к 10 суткам за патриотизм, но сами же спасовали

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  • 4.08.2017, 13:15

Павла Прокоповича приговорили к аресту заочно за акцию протеста в Минске 7 июля.

Суд Центрального района Минска вынес постановление о наказании административным арестом координатора Белорусской Христианской Демократии по Минской области Павла Прокоповича. И хотя процесс прошел еще 1 августа, о нем стало известно только сейчас, поскольку сам активист в это время был в отъезде, а суд прошел без его участия, сообщает правозащитный центр «Весна».

Правозащитникам известно, что Прокоповича обвинили в участии в акции протеста, которая состоялась 7 июля в Минске. В тот день активисты оппозиции вышли на Октябрьскую площадь на акцию против совместных с Россией учений «Запад-2017» и военного союза с РФ, а также в поддержку политзаключенных.

Судья Центрального района Иван Костян вынес постановление о наказании арестом на 10 суток по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Павел Прокопович считает, что его теперь на «сутки» забирать не будут, так же как активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова и общественную активистку Ольгу Николайчик, которым недавно суды вынесли арест.

«Власти хотят приберечь это наказание к тому времени, когда срочно понадобится нас изолировать», - говорит Прокопович.


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