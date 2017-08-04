Бобруйский Хатико дождался хозяина 13 4.08.2017, 13:23

5,887

Фото: Екатерина Гугалова, «Коммерческий курьер»

В Бобруйске нашлись хозяева пса, который жил две недели у остановки.

В Бобруйске возле остановки общественного транспорта «Ситиспецстрой» две недели жила овчарка. Собака никуда не отходила, чужих к себе близко не подпускала - ждала хозяев. Оказалось, что они искали питомца, который пропал около месяца назад. Хозяйка пса увидела его фотографию в газете «Коммерческий куоьер» и позвонила в редакцию.

- Мы увидели фото на вашем сайте и сразу поняли - это наш Джек! По глазам, по пятнышкам на шерсти - это он! - с волнением говорила хозяйка Ольга.

Сайт mogilev.online пишет, что хозяин сразу же выехал за собакой, как только узнал, где находится Джек. Когда собаку привезли домой, она была очень рада, оббежала весь двор, обнюхала все уголки. Хозяева предложили псу поесть котлет, но он почему-то отказался.

- Какими ж марципанами тебя там подкармливали! - удивилась Ольга.