С какими именами белорусы чаще берут кредиты? 8 4.08.2017, 13:36

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Для эксперимента были взяты почти 10 тысяч заявок.

Myfin.by проанализировал заявки пользователей на кредиты, и выяснил, какие имена являются самыми «закредитованными». Для эксперимента были взяты почти 10 тыс. заявок.

Оказалось, что среди женщин чаще всего за кредитом обращаются Натальи, Елены, Татьяны, Ольги и Светланы. Менее всего интересуются банковскими займами Зои, Елизаветы, Илоны, Зинаиды и Снежаны.

Из мужских имен самыми «закредитованными» являются Александр, Сергей, Дмитрий и Евгений. Больше на свои средства, чем на банковские, полагаются Григории, Германы, Федоры, Степаны и Борисы.

Примечательно, что число мужчин и женщин, которые хотят взять кредит, практически одинаковое – 4,7 тыс. против 4,4 тыс.