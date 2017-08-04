В России затопило рудник со 150 шахтерами 2 4.08.2017, 13:35

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МЧС проводит эвакуацию рабочих из шахты алмазного рудника «Мир».

В шахте алмазного рудника «Мир» в Якутии, принадлежащего компании АЛРОСА, произошел прорыв воды из карьера. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Глава АЛРОСА Сергей Иванов и глава Якутии Егор Борисов вылетели в Мирный, передает РБК.

В шахте на момент прорыва находились 148 человек. После прорыва началась спасательная операция, компания ввела план ликвидации аварии, был создан оперативный штаб.

На место прибыли «все экстренные службы», говорится в сообщении АЛРОСА. Однако называется только одна служба — военизированные горноспасательные части МЧС России. По данным МЧС в шахте в этот момент находились 150 человек.

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что «информации о пострадавших и погибших нет».

Как отмечает МЧС, произошло подтопление грунтовыми водами одной из насосных станций.

По данным источника «Интерфакса» в администрации рудника, вода схлынула, подтопленных участков в забое больше нет. «Вода ушла, в ближайшее время будет подключена электрическая система, которая позволит поднять оставшихся в забое рабочих», — сказал источник.

Уже удалось поднять 89 горняков. В забое остаются 60 человек, уточняет «Интерфакс». ТАСС со ссылкой на источник сообщает другую информацию. По его данным, пока что удалось установить местонахождение только 90 горнорабочих. «Связь с другими устанавливается», — сказал источник агентства.

Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил «РИА Новости», что «инцидент незначительный», он не скажется на работе шахты. Однако ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в шахту попало около 200 тыс. кубометров воды.

На рудник «Мир» прибыли сотрудники Ростехнадзора, они поучаствуют в создании комиссии по расследованию причин аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Юлию Непоседову. Проверку начала и якутская прокуратура.

На фоне сообщений о подтоплении в руднике акции АЛРОСА начали дешеветь: котировки на Московской бирже снизились на 3,4% по состоянию на 12:17 мск до 81,2 руб. за бумагу.

Рудник «Мир» обеспечивает около 9% всей добычи алмазов АЛРОСА. Производство на нем активно растет, в 2016 году оно увеличилось на 45%, отмечают аналитики БКС. Мощность рудника составляет 1 млн т руды в год. В прошлом году на нем добыто 3,19 млн карат (957 тыс. т).