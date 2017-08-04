Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых писателей

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых писателей3
- 4.08.2017, 13:44
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Рейтинг самых богатых писателей в 2017 году возглавила Джоан Роулинг.
Рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2017 года, составленный журналом Forbes, возглавила автор книг о Гарри Поттере, британка Джоан Роулинг. Об этом сообщает Forbes.
За последние 12 месяцев Роулинг заработала $95 млн. В последний раз она занимала первую строчку рейтинга в 2008 году.
Британка сместила с первого места самого богатого писателя США Джеймса Паттерсона ($85 млн). На третьей ступеньке расположился автор книг для детей Джефф Кинни ($21 млн).
В топ-11 также попали: Дэн Браун ($20), Стивен Кинг ($15 млн), Джон Гришэм ($14 млн), Нора Робертс ($14 млн), Пола Хокинс ($13 млн), Э.Л. Джеймс ($11,5 млн), Даниэла Стил ($11 млн), Рик Риордан ($11 млн).
Forbes отмечает, что произведения пяти из 11-ти авторов экранизированы, но большую часть заработка им принесли именно продажи книг.