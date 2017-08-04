CNN: Как получить вид на жительство в США по новому закону 6 4.08.2017, 14:11

Новая программа иммиграции похожа на системы, используемые в Австралии и Канаде.

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект, предполагающий значительное сокращение объемов легальной иммиграции и введение балльной системы выдачи рабочих виз вместо той, что существует сейчас.

CNN рассказывает, кто может получить максимальное количество баллов и получить вид на жительство в США по новому закону.

Эта программа похожа на системы, используемые в Австралии и Канаде (которые Трамп часто хвалит) тем, что потенциальным иммигрантам начисляются баллы по результатам оценки в различных категориях. В соответствии с этой системой 140 тысяч виз, доступных по ежегодной квоте, будут распределяться в первую очередь среди тех, кто получит максимальное количество баллов.

В соответствии с этой программой (в случае, если ее одобрит Конгресс, добиться чего будет нелегко) на максимальное количество баллов без учета особых обстоятельств мог бы рассчитывать, например, кандидат в возрасте 26-31 года, получивший в США докторскую или профессиональную степень. Кроме того, он должен почти в совершенстве владеть английским языком и иметь предложение о работе, зарплата на которой в три раза превышает средний доход по соответствующему региону.

У вас есть олимпийская медаль или вы — лауреат Нобелевской премии? Это тоже добавит вам баллов.

Для подачи заявки на визу кандидат должен набрать не менее 30 баллов.

Баллы будут начисляться следующим образом.

Возраст

Предпочтение отдается кандидатам основного трудоспособного возраста. Кандидат в возрасте от 18 до 21 года получает шесть баллов, в возрасте 22-25 лет — восемь баллов, а тем, кому 26-30 лет, начисляют 10 баллов.

Для людей более старшего возраста баллы начисляются по убывающей шкале: кандидатам в возрасте от 31 года до 35 лет начисляют восемь баллов, кандидатам в возрасте 36-40 лет — шесть баллов, 41-45 лет — четыре балла, а те, кому 46-50 лет, могут рассчитывать на два балла.

Несовершеннолетним в возрасте до 18 лет и лицам старше 50 лет баллы не начисляются. Тем не менее, люди старше 50 лет все же могут подавать заявления на предоставление визы.

Образование

Баллы начисляются с учетом наивысшего уровня образования, имеющегося у кандидата. Кандидату с дипломом средней школы США или эквивалентным документом зарубежного учебного заведения начисляется один балл. За диплом бакалавра зарубежного учебного заведения начисляют пять баллов, а американского — шесть баллов.

Диплом магистра, полученный в зарубежном университете в области точных наук (STEM), дает семь баллов, а степень магистра, полученная в США, — восемь баллов. Обладателю профессиональной или докторской степени, полученной в зарубежном университете, начисляют 10 баллов, а в американском — 13 баллов.

Владение английским языком

Баллы дают и за знание английского языка, которое определяется путем проведения стандартного теста по английскому языку.

Кандидатам, сдавшим тест на знание языка на уровне менее 60%, баллы не начисляются. Владение английским языком на уровне 60-80% оценивается в шесть баллов. Знание языка на более высоком уровне — например на уровне от 80% до 90%, 90% и выше, а также 100% — оценивается 10, 11 и 12 баллами соответственно.

Если у вас есть официальное предложение по трудоустройству

Единственным пунктом в системе присуждения баллов, касающимся трудоустройства в США, является зарплата. Это сделано для того, чтобы стимулировать рост зарплат.

Если у заявителя имеется приглашение на работу, на которой он будет получать зарплату на уровне не менее 150% от среднего дохода семьи в штате, где он будет трудоустроен, ему начисляются пять баллов. Если же уровень предлагаемой зарплаты составляет 200% или 300% от усредненного дохода по штату, он получает соответственно 10 или 13 баллов.

Нобелевская премия

За «выдающиеся достижения» предусмотрены бонусные баллы, которые в основном зарезервированы для крупных международных наград. В соответствии с предлагаемой балльной системой лауреатам Нобелевской премии или «сопоставимой» награды начисляют 25 баллов.

Олимпийские награды

Кандидатам, завоевавшим в личном зачете медаль на Олимпийских играх или похожих международных спортивных соревнованиях, зачисляются 15 баллов.

Инвесторы

В случае принятия законопроекта он позволил бы отменить категорию виз, выдаваемых в целях стимулирования иностранных инвестиций в США по программе EB-5, которую использовали компании, принадлежащие семье зятя Трампа Джареда Кушнера (Jared Kushner) для реализации крупных проектов в сфере недвижимости.

Согласно этой программе, заявителю, инвестирующему 1,35 миллиона долларов в создание «нового коммерческого предприятия» на территории США, которое будет работать в течение трех лет и управление которым будет основным родом деятельности заявителя, начисляются шесть баллов. Если объем инвестиций составляет 1,8 миллиона долларов, то количество начисляемых баллов увеличивается до 12.

Супруги

Согласно законопроекту заявители, желающие привезти с собой супругов, должны будут учесть те баллы, которые их мужья или жены получили бы в той же самой категории.