Журналист вызвал на бой лже-десантника, ударившего корреспондента НТВ 2 4.08.2017, 14:17

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Любопытный поворот получила история с Александром Орловым, который отправил в нокдаун НТВшника.

Интересный поворот получила история с Александром Орловым по кличке Колобан, который в среду в пьяном виде в День ВДВ отправил в Парке Горького в нокдаун ударом в челюсть корреспондента НТВ Никиту Развозжаева, который вел репортаж в прямом эфире. Теперь Колобана вызывает на бой другой журналист - Роман Четин из Перми. Судя по фотографиям в соцсети, парень выглядит куда как крепче Развозжаева и, чувствуется, что постоять за себя может. Впрочем, Четин говорит, что не является профессиональным бойцом, пишет mk.ru.

Четин на своей странице в сети «ВКонтакте» пишет, что не собирается защищать канал НТВ и оператора, который «стоял в стороне и наблюдал, как разматывают его коллегу». По словам пермского журналиста, он уже 10 лет работает на ТВ, слышал многое в адрес СМИ и в свой лично и теперь есть, что сказать в ответ.

Фото: vk.com/roman_4et

«Предлагаю спарринг. Я от лица всей журналистики против этого бородача», - говорится в заявлении регионального телевизионщика.

«Мы находимся в одной весовой категории. Но я готов набрать с десяток кг жира в тело или дерьма в голову, чтоб быть в равных условиях с противником», - добавил Четин, повышая градус возможного поединка.

При этом пока ответа Четин от Орлова не получил. Впрочем, напомним, что Замоскворецкий суд Москвы отправил его на 5 суток ареста, так что сейчас ему не до спарринга.

Ранее знакомый Александра Орлова рассказал, что тот приехал в Парк Горького со своими друзьями-десантниками, которые как и он болеют за ЦСКА. Однако сам он к ВДВ никакого отношения не имеет. По словам друзей, Орлов не редко принимает участие в драках футбольных фанатов.