Власти «темнят» с деньгами на завод-долгострой 13 4.08.2017, 14:17

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Лукашенко все еще надеются со второй попытки построить завод по производству коробок передач.

Белорусский правитель продлил до 2021 года срок окончания строительства завода по производству коробок передач. Об этом говорится в указе № 272 от 1 августа.

Данным документом вносятся изменения в указ № 157 от 10 апреля 2014 года, который послужил отправной точкой для создания нового завода по производству коробок гидромеханических передач.

Его должны были построить до конца 2017 года в Минском районе рядом с поселком Гатово на земельном участке площадью 12,6 га. Однако проект так и не был запущен, пишет tut.by.

Сейчас Минпром пытается реанимировать проект. Согласно указу № 272 речь уже идет не только о производстве гидромеханических коробок передач, но и механических и электромеханических. Объект планируется построить до 2021 года.

Финансирование проекта осуществляется «за счет средств инновационного фонда Мингорисполкома и иных источников, не запрещенных законодательством».

ОАО «Завод гидромеханических передач» (100% акций принадлежит государству) должно провести «международный конкурс на выполнение научно-исследовательских и опытно-технологических работ по инвестиционному проекту», говорится в документе.

Ранее вице-премьер Владимир Семашко не исключал, что «это будет совместный проект с ведущими зарубежными фирмами». Какими именно, он не раскрывал.

Из прежнего указа известно, что предприятию при строительстве будут предоставлены определенные налоговые преференции и возможно привлечение иностранной рабочей силы.

Стоимость проекта не сообщается.

По замыслу властей, новое предприятие должно заместить поставки импортных коробок передач, которые приобретаются белорусскими гигантами машиностроения.