Жительница Гродно о подготовке к школе: У меня уже паника начинается 2 4.08.2017, 14:46

12,765

Родители рассказали, сколько готовы потратить, чтобы собрать ребенка в школу.

«Вечерний Гродно» решил узнать, сколько гродненцы готовы потратить на школу, будут ли на чем-то экономить и от чего придется отказаться при подготовке ребенка к новому учебному году.

Светлана:

— У меня маленьких детей нет. Но могу сказать, что не очень много готова была бы потратить. В среднем население большими доходами не обладает. Всe должно быть уравновешенно. Самые большие расходы сейчас на садик и в младших классах. Если пытаться экономить на чeм-то, это очень относительный момент. Не всe дешeвое качественное. Если ребeнок ходит в школу, то лучше денег подкопить и купить качественные вещи.

Татьяна:

— Может, 100 рублей. У меня сын. Можно сэкономить на пиджаке. Он на один раз. Купила — сын сходил на линейку, и пиджак висит в шкафу новый. Если покупать, то рубашки, брюки и трикотажную жилетку. Нас в гимназии обязали жилетки шить на заказ и носить.

Елена:

— Готовы потратить по минимуму, потому что одежда «летит», ребeнок растeт быстро. У нас сын — подросток, 14 лет. Ему брюк хватает на три месяца. Поэтому стараемся купить что-то подешевле, но чтобы ему хотелось носить. К Новому году ещe одни брюки однозначно приходится покупать. Сэкономить можно на портфеле, тетрадях. А на одежде, конечно, не очень сэкономишь. Можно на вещевом рынке что-то присмотреть — там дешевле.

Дмитрий:

— Если нужно рублей 400 в среднем, то столько и потратим. Сэкономим на рюкзаке — с прошлого года остался.

Татьяна:

— У меня внучка — помогаю родителям собрать в школу. Пока ходим смотрим цены. Девочке можно купить одно платье. Мы видели со съeмными воротничком и манжетами — это уже экономично. Их можно постирать, не стирая платье полностью.

Татьяна:

— Отправить ребeнка в школу – у меня уже паника начинается. Очень дорого. Это даже не моя зарплата. В том году я купила заранее одежду, а сын вырос! Пришлось идти и менять брюки. Может, одолжим деньги у бабушки. Я стала покупать отдельно брюки и рубашки. Спасает секонд-хенд.

Евгений:

— Я готов потратить 1000 рублей. Собираем в школу одного ребeнка и ни на чeм не экономим.