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Ученые рассказали, как Юпитер повлиял на жизнь на Земле

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  • 4.08.2017, 14:50
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Значение этой планеты для зарождения человечества оказалось куда более важным, чем принято считать.

Ученые определили, почему в нашей солнечной системе нет «горячего Юпитера». Стало известно, что «горячие» планеты разбросаны по Галактике, но наш Юпитер располагается далеко от Солнца, поэтому у него низкая температура.

По сообщению научного журнала ToDay News Ufa (перевод – newsyou.info), такая ситуация произошла из-за миграции планет. Когда формировалась наша Солнечная система, Юпитер находился намного ближе к Солнцу, чем сейчас, и, если бы остался на своем положении, то мог бы стать «горячим». Но из-за гравитационных сил Юпитер «выбросило» на большое расстояние от Солнца.

Ученые сообщают, если бы Юпитер остался на своем месте, Земля не получила бы достаточное количество энергии и на ней не зародилась жизнь. Так что можно считать, что Юпитер стал причиной зарождения человечества. Эта планета получала основное количество солнечной энергии.


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