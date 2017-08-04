Вадим Иосуб: Пусть возвращают деньги тем, кто услугами государства не пользуется 24 4.08.2017, 15:02

4,304

Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Эксперты прокомментировали обновленный декрет о «тунеядцах».

Во вчерашнем выступлении министр труда и социальной защиты Ирина Костевич отметила, что в Беларуси хотят реализовать принцип «не работаешь — платишь за услуги». То есть услуги, которые дотирует государство, неработающим придется оплачивать по полной стоимости. Еще одно предложение — ввести для всех ID-карты, чтобы точно отслеживать, работает человек или нет. Каким образом будет функционировать эта система, пока неизвестно. Что по этому поводу думают независимые эксперты?

— Тут возникает больше вопросов, чем ответов, — рассказала onliner.by социолог Наталья Рябова. — Первый вопрос — это вопрос администрирования этого всего налога. Как это все будет функционировать? Когда все органы просто пытались собрать списки людей, которые должны платить сбор по декрету №3 в его прошлой редакции, было очень много ошибок. Выяснилось, что у всех разные базы данных и их нельзя совместить.

А теперь представьте, что по каждому из них нужно послать уведомления в поликлинику, в школу, в детский садик, на железную дорогу. И когда вы будете приходить, к примеру, в поликлинику, вас будут сверять с какой-то там базой данных (причем с ошибками, так как они неизбежны). Чтобы понять, могут у вас бесплатно взять кровь или вы должны пойти в какую-нибудь кассу и заплатить сначала. Представляете, какой это огромный объем административной нагрузки на всю социальную сферу. Объем просто несопоставимый с теми суммами, которые люди будут платить за услуги государства.

Что касается ID-карт, то идея не нова, она упрощает жизнь и госорганам, и людям. Вместо того, чтобы носить с собой паспорт, различные справки и документы, это все может быть записано в чипе на карте. Но в странах, которые пользуются этими ID-картами, карты нужны не для того, чтобы проконтролировать, работают люди или нет.

«Вряд ли собранные деньги смогут окупить даже администрирование этой проблемы»

— Здесь нужно разделять два момента: экономическая целесообразность и выгода. Второй момент — социальная справедливость, — говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — По первому моменту. Мое мнение, что это будет глубоко невыгодно и очень трудно администрироваться. И вряд ли собранные деньги смогут окупить администрирование этой проблемы. Вторая сторона — социальная справедливость.

Что здесь получается? Нельзя проводить здесь аналогию с тарифами ЖКХ, когда кто-то платит полную стоимость, а кто-то льготную. Сравнивать их нельзя по той причине, что услуги ЖКХ получают все. И платят за них все. А вот такие вещи, как услуги здравоохранения, получают не все. Больные люди получают, а здоровые вообще ими не пользуются. Есть и та категория, которая ходит в платные центры и вообще не пользуется услугами госклиник.

Поэтому, если хочется неработающих заставить что-то платить за медуслуги, давайте разбираться, за какие услуги человек платил. А если он два года не обращался в поликлинику, давайте возвращать деньги. Тунеядцы, которые не работают, пусть платят, а я работаю и не обращаюсь — мне возвращайте. Это будет справедливо.

Второй момент. Люди платят разные налоги. Есть человек, который подоходный платит с 300 рублей, есть люди, которые платят подоходный с 1000 рублей. А есть такие, как Прокопеня, который больше миллиона налогов заплатил. Давайте вернем деньги тем, кто намного больше заплатил за услуги государства. Если хотим справедливости, давайте справедливость для всех.