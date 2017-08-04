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Видеохит: Гигантская чайка попала в эфир ведущей

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  • 4.08.2017, 15:22
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Птица попала в кадр во время выпуска прогноза погоды на телевидении.

Гигантская чайка попала в кадр во время выпуска прогноза погоды на канадском телевидении, испортив эфир ведущей Саре Джинс Стивенс, пишет korrespondent.net.

Сообщается, что курьезный инцидент произошел на телеканале Breakfast Television, который базируется в Ванкувере. На заднем плане во время прогноза погоды транслировалась картинка с улицы, однако неожиданно перед объективом оказалась птица.

Ведущая не смогла сдержать смеха из-за увиденного, отметив: "Так, это очень отвлекает".


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