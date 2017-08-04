Видеохит: Гигантская чайка попала в эфир ведущей

Видеохит: Гигантская чайка попала в эфир ведущей1
- 4.08.2017, 15:22
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Птица попала в кадр во время выпуска прогноза погоды на телевидении.
Гигантская чайка попала в кадр во время выпуска прогноза погоды на канадском телевидении, испортив эфир ведущей Саре Джинс Стивенс, пишет korrespondent.net.
Сообщается, что курьезный инцидент произошел на телеканале Breakfast Television, который базируется в Ванкувере. На заднем плане во время прогноза погоды транслировалась картинка с улицы, однако неожиданно перед объективом оказалась птица.
Ведущая не смогла сдержать смеха из-за увиденного, отметив: "Так, это очень отвлекает".
#ICYMI: When a giant seagull bombards your weather report... @TaraJeanOnline pic.twitter.com/HGeN2hhb1l— Breakfast Television (@BT_Vancouver) 1 августа 2017 г.