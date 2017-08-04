Как полешук заработал миллионы в Москве и вернулся возрождать Беларусь 2 4.08.2017, 15:33

Когда Михаил рассказывает о своих жизненных перипетиях, думаешь: «Да ладно, так не бывает».

Еще когда он школьником придумывал и проворачивал сложные бизнес-схемы, было ясно: не пропадет парень, пробьет себе дорогу, пишет «Наша Нива».

Уже в возрасте 20 лет у Михаила было два магазина и кое-какой капитал. За год, пока искал счастья в Москве, потерял все. Тогда жизнь сама подсказала ему «правило трех Б», которого он придерживается по сей день: Бог, Беларусь, бизнес.

Про прадедов, которыми гордится

Михаил не первый бизнесмен в семье. Наверное, максимального успеха в этом деле достиг его прадед, который в свое время почти все свои умения сумел, как сказали бы теперь, монетизировать. А умений у него было весьма много для одного человека.

«У моего прадеда был инженерный склад ума. Он, к примеру, сконструировал пресс для получения растительного масла. Люди ехали из Украины и неделю ждали в очереди, чтобы воспользоваться прадедовым оборудованием», — рассказывает бизнесмен.

«Кроме того, прадед производил бочки, кирпич, делал валенки, ложки и вилки, удобные расчески, которые хорошо расходились среди жителей других деревень. Занимался садом, бортничеством. Одним из первых стал в парниках выращивать огурцы. Имел свой магазин. Одним из первых принял Христа в протестантской церкви и в тот же день перебил все бутылки с вином, которым торговал. Видел, что оно ничего хорошего не приносит. А когда Беларусь была под Польшей, прадед дал возможность открыть в своем доме школу, куда мой отец ходил до 4 класса».

Вспоминает Михаил и другого своего предка, которым гордится, хотя и не все в семье разделяют его отношение.

«Родной брат прабабушки был патриотом, открыто агитировавшим за независимую Беларусь. За это его сильно избили, и он сошел с ума. Родственники мне рассказывали об этом с презрением, мол, не надо было лезть, куда не просят. Но для меня это в некотором смысле предмет гордости», — говорит Михаил.

Как стащил красно-зеленый флаг

Михаил говорит, что от родителей не получил ни белорускости, ни Бога, поскольку их поколение попало под влияние советской идеологии. Однако любовь к родине у него была с детства, при том, что тогда он ставил знак равенства между патриотизмом и красно-зеленым флагом.

«Когда смотрел футбол, всегда болел в красно-зеленом, — признается Михаил. — Мне очень хотелось, чтобы у меня был флаг. Помню, возле школы стоял столб, на первое сентября на нем поднимали флаг, и он потом там и висел. Мы его сняли. Это был мой первый флаг, красно-зеленый. К сожалению, я мало что тогда знал. Не было человека, который мог бы направить меня в верном направлении. Но было желание гордиться страной, народом, был внутренний патриотический порыв, который невозможно было сдержать. Потом этот флаг потерялся, и друзья подарили мне новый».

Как плюнул на карьеру художника ради бизнеса

Все свое детство Михаил провел в Пинковичах (в Пинском районе Брестской обл.), ходил в местную школу, где когда-то учительствовал Якуб Колас.

«Пинковичи — это почти что Пинск, три километра до города. Я в Пинск ездил на занятия в художественной школе. Это вообще отдельная история», — начинает он рассказ.

«Я так замучил мать просьбами отдать меня в художественную школу, что она отправила меня в Пинск, в деревне-то ее не было. Это были замечательные времена! Я был в тройке лучших учеников. После восьмого класса повез в Глебовское художественное училище свои работы, чтобы мне подсказали, над чем поработать перед поступлением. Но мне сказали, что с моими работами я и так поступлю.

После этого мой пыл исчез, и я решил заниматься бизнесом. Тем более, уже тогда я понимал, что живописью больших денег не заработаю».

Как перепродавал огурцы и сигареты

Интерес к бизнесу у Михаила проснулся еще в первом классе, когда он собирал модели автомобилей. Деньги, чтобы их покупать, были не всегда. Зато у его сестры была заколка с «бриллиантами», которые можно было обменять, что юный коммерсант и сделал.

Позже он торговал овощами в Пинске, Барановичах, Минске. Сначала вместе с родителями, а потом сам. Подключил друзей, организовал свою точку продажи. Продавали все, что было: капусту, морковь, огурцы, картофель, помидоры, петрушку. Торговля шла прекрасно, поэтому уже в средней школе Михаилу не надо было просить денег у родителей, чтобы купить себе новые брюки.

«В 14 лет я подбил друга на такую авантюру. У нас в Пинковичах все всегда выращивали огурцы. В деревне даже была своя «Комаровка», где мы вели оптовую торговлю.

Я одолжил у друга большой справочник «Бизнес Беларусь», сел на кровати, взял телефон и стал обзванивать все подряд компании. Спрашивал, кому нужны огурцы. Договорился с Уздой. Решил накупить огурцов у нас на местной «Комаровке» и продать Узде подороже. Родители дали мне 300 долларов, на то время это было как нынешние полторы тысячи. Большие деньги, не каждая семья такие деньги имела.

Они проявили большое ко мне доверие. Другу моему еще не было 18 лет, зато его родители подарили ему автомобиль. Мы наняли человека с правами и поехали в Узду», — рассказывает бизнесмен.

По дороге вышел из строя двигатель, но Михаил уверяет, что они все-таки доехали, огурцы сдали и получили деньги, правда, только спустя два месяца, уже в конце лета. Говорит, и слава богу, что им вообще заплатили, потому что когда покупатели увидели ребят, которые приехали с огурцами, челюсти у них отвисли.

«Когда бывал на каникулах у тети в Минске, приобретал блоки сигарет, а потом в Пинковичах продавал поштучно. Хотя сам я никогда не курил, — добавляет бизнесмен. — Я все время думал о том, как открыть магазин или кафе, разрабатывал бизнес-планы, стратегии. В 11 классе раздобыл план местного деревенского клуба, надеялись с другом открыть там казино».

Выпускной школьный год для Михаила оказался непростым. Сначала он поехал в питерский лицей, но после того как отец тяжело заболел, решил вернуться, чтобы семье было легче. Денег не было совершенно, даже на новые туфли на выпускной вечер. Парень понимал, что надо поступать на заочное и идти работать.

Михаил говорит, что с образованием у него не задалось. Он пошел в Пинский филиал сельхозакадемии учиться на инженера-механика, но вскоре понял, что механизация совсем не его конек. Позже окончил программу Executive MBA в бизнес-школе Института приватизации и менеджмента на базе Университета Козьминского в Варшаве.

Когда отец устроил его разнорабочим, то продержался он там недолго. К счастью.

Как заработал телевизор, путевку в путешествие и автомобиль

«Как-то сидел с другом перед телевизором, а там — бегущая строка: «В Пинске открывается «Евросеть»». Я уже знал, что это такое, и говорю другу: «Я там буду работать». Магазин, который открывали, был очень маленьким, а очередь на заполнение резюме — очень большая. Попасть было сложно», — рассказывает молодой человек.

После того как Михаилу позвонили и сказали, что его хотят пригласить на собеседование в Брест, он скакал от радости. Тогда Михаил еще не совсем понимал, что такое собеседование, и решил, что его уже взяли. В тот же день он объявил родителям, что срочно увольняется, чтобы устроиться на новое место.

«Я сел на поезд и поехал в Брест. Там магазин большой, в несколько раз больше, чем в Пинске. Дождался очереди, мне стали задавать вопросы. После собеседования сказали, что им надо подумать. Я стал и стою, смотрю на витрину. Жду, пока они подумают. Я и не догадывался, что «подумать» — это может быть два-три дня», — улыбается Михаил.

«Тогда ко мне подходит девушка, которая присутствовала на собеседовании, и спрашивает: «Чего ты ждешь?». Говорю: «Жду, что скажете, когда выходить». Она улыбнулась и пошла разговаривать с руководителем. Меня взяли, я вышел на работу 31 декабря».

Мотивация там была организована так: первые три месяца новички работают по договору подряда в качестве стажеров, а все доходы от продаж идут главному продавцу. Поскольку он не особенно заинтересован в том, чтобы стажеры переходили в разряд специалистов по продажам, экзамен по результатам стажерства с первого раза почти никто не сдает. Михаил сдал сразу.

«Я зубрил все! Нигде и никогда я так больше не зубрил. На тот момент для меня это был самый главный экзамен в жизни, — говорит бизнесмен. — Потом начались акции типа «продай телефон Fly и получишь то-то и то-то». Так я выиграл телевизор, мать и поныне его смотрит. Выиграл поездку в Египет, отправил мать на отдых.

Главная же акция была — продать максимальное количество Samsung и получить автомобиль. Я работал как сумасшедший, по 12—14 часов. По условиям акции, не важно было, кто именно продает. Количество проданных телефонов на одной точке делилось поровну на тех, кто работал в этот день. Нужна была команда, и я стал над ней работать».

Чтобы заполучить этот автомобиль, чего только Михаил не изобретал. Работал и на своей точке, и на других. Звонил в магазины по всей стране и просил, чтобы ему присылали телефоны, которые бы он мог потом продать. За несколько месяцев до конца акции уже было понятно, что победа его.

Как потерял все сразу

Михаил уволился из «Евросети» в тот же день, когда забрал автомобиль (через месяц он его продал). Все были в шоке, но он понимал, что ему больше нечего здесь взять.

В то время его уже пригласили в «Новую Супру». За первые четыре месяца сотрудничества он вошел в десятку лучших торговых представителей компании по стране и зарабатывал отличные деньги — 1,5—2 тысячи долларов. Вскоре он смог открыть в Пинске две собственных магазина бытовой химии.

Когда его друг, который ранее уехал в Москву и занялся интернет-торговлей, пригласил Михаила в свой бизнес, тот решил рискнуть. Один магазин продал своей сестре, второй — родителям. Забрал все деньги и поехал. Это был 2008 год, повсюду глубокий кризис.

«На месте выяснилось, что все не так чудесно, как мне рисовали. У друга и его коллеги были большие задолженности. Меня взяли, чтобы немного улучшить ситуацию. Офис был в полуподвальном помещении, там даже света не было. Мы там и работали, и жили, — вспоминает молодой человек. — Случилось так, что мой друг заболел. Пока я был с ним в больнице, приехали правоохранители и изъяли все деньги из сейфа и все компьютеры.

Разумеется, мы ничего не могли доказать. Интернет-торговля только начиналась, еще даже толком не была разработана бухгалтерия».

Михаил вспоминает, что когда он увольнялся из «Новой Супры», его предупреждали, чтобы не уходил из насиженного места, где еще есть куда расти, ведь из Москвы можно вернуться ни с чем.

«После двух недель моего пребывания в Москве так и произошло. Все потерял в один момент. От отчаяния я просто ходил по парку и плакал. Но я не мог приехать домой босым, нужно было работать. Я решил, что обязательно вернусь, но с некими достижениями. Мы начали все с начала», — продолжает Михаил.

«Было очень тяжелое время, не было ни одного звонка, выкручивались, как могли. Каждые два-три месяца у нас что-то случалось: то бус горел с техникой, то нанятые водители уезжали с нашими деньгами. Через 6—7 месяцев нам удалось вылезти из долгов и даже снять квартиру. Как-то идем мы утром в офис, смотрю — дверь открыта. Забегаю в кабинет, смотрю — сейф открыт. Все деньги, которые там были, у нас снова забрали, опять изъяли технику. Я задавался вопросом: почему так? Видел, что это не от нас зависит. Это сильно подтолкнуло меня к Богу».

Как стал разговаривать по-белорусски

Михаил говорит, в Москве его часто просили сказать что-нибудь по-белорусски. Правда, школа Якуба Коласа ему в этом никак не помогала. «Прывітанне» — и на этом все. Осмыслив свой промах, Михаил поставил себе цель к 30 годам начать разговаривать по-белорусски. Своих белорусскоязычных друзей он попросил разговаривать с ним исключительно по-белорусски.

«Поскольку протестанты стремятся постоянно обращаться к Библии, а я — протестант, то приобрел ее перевод на белорусский язык и стал каждый день читать. Так я получил большой словарный запас, ведь сайты читать просто: почти все слова знаешь.

Заинтересовался историей, стал покупать себе и дарить родственникам исторические книги. Высылал их в Америку, Москву. Помню, скупал по десять «Дзіцячых замоў» Лободенко и раздаривал всем. Кстати, о существовании слова «жырандоля» [«люстра»] я узнал как раз из этой книги», — добавляет молодой человек.

После двух лет в Москве Михаил все же вернулся в Беларусь, успев заработать приличные деньги на новый старт на родине.

«Когда возвращался, решал: взяться за стартап в сфере IT или продолжать делать то, что уже работает. Решил продолжать заниматься климатическим бизнесом, у меня все получалось. Я и сегодня этим занимаюсь, однако идея стартапа никуда не исчезла. Сейчас я занимаюсь осуществлением своего замысла и мечтаю, что этот стартап будет востребован по всему миру», — делится планами бизнесмен.

Как потерял и снова нашел любовь

Михаил говорит, что его девушке не подфартило быть рядом как раз в то время, когда он очень круто менял свою жизнь. Религиозным он стал практически в один момент, его возлюбленная попросту не могла за ним угнаться.

«То ходил на дискотеки все время, веселился, то резко стал серьезным. Я даже на стадион не ходил на футбол, думая, что если болеешь за одну команду, то желаешь плохого другой. Много штампов было в голове, — объясняет Михаил. — Наши отношения с Дашей начались еще в Пинске. Мы встречались, когда я учился в Минске, когда я поехал в Москву. Она знала меня другого. На 2010 год у нас была намечена свадьба, но я ее отменил. Тогда я не видел в своей невесте искренности в ее приходе к Христу. Ей было сложно. Она красивая современная девушка, принять жесткие рамки, которых требует религия, ей было непросто. И мы разошлись».

Впервые после разрыва Михаил с Дашей встретились два года тому назад. Тогда он впервые заговорил с ней по-белорусски.

«Помню ее лицо: она смотрела на меня и не могла ничего произнести, — улыбается Михаил. — Сегодня у Даши тоже есть внутреннее желание говорить по-белорусски. Мы поставили себе целью передать детям белорусский язык, богатство нашей истории, культуры, заложить христианские ценности. Общение с Богом помогает проходить самые разные испытания».

В прошлом году в июле пара сыграла свадьбу. В национальных костюмах, с белорусским колоритом — всё, как хотели.

«Есть такой белорусскоязычный христианский лагерь, мы с Дашей пошли туда вожатыми. Мне пришла мысль, что во время проведения лагеря на этом прекрасном хуторе надо и свадьбу устроить. Детям мы ничего не говорили, поэтому свадьба в последний день лагеря для них стала полной неожиданностью. В качестве свадебного развлечения мы устроили обливание краской, было весело. А через год у нас родился сын Иван», — рассказал молодой отец.

Михаил говорит, что наконец в жизни он нашел баланс. «Правило трех Б» для него железное.

«Средства никогда не были для меня самоцелью. Они мне нужны для того, чтобы внести вклад в процветание нашей страны и развитие потенциала нашего народа. Я мечтаю о том чудесном времени, когда мы увидим возрождение, ренессанс нашей культуры и истории. Мечтаю о том, что белорусы будут гордиться тем, что они белорусы», — подытожил бизнесмен.