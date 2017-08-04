Лубянский ведьмак Александр Сотник, 7days.us

4.08.2017, 16:00

Александр Сотник

Экзорцист в лице Конгресса США прибил кремлевского чернокнижника гвоздями к усыпальнице.

Прокремлевский политолог Сергей Марков в последние дни был всецело погружен в изучение последствий принятия Закона о санкциях, который подписал президент США Дональд Трамп. Последний тянул несколько дней, бесчеловечно изматывая кремлевские нервы. Эта нервозность полностью отражена в эмоциональных всплесках Маркова: «Чем больше американских санкций, тем крепче и больше рейтинг Владимира Путина, - откровенничал он 1 августа, и делал вывод: - Поэтому приняв новые санкции, Конгресс и Трамп решительно вмешались во внутренние дела России на стороне Путина. Они уж не знают, что сделать - что ни придумают, все Путину в плюс».

И это далеко не все. Парой часов позже Маркова осенило еще одно прозрение: «США сейчас похожи на быка с налитыми кровью глазами, у которого мозги парализованы ударами гормонов. Россия не должна изображать из себя тореадора, который машет красной тряпкой и вызывает ярость безумного быка на себя. Россия должна притвориться серой неприступной стеной барьера, на которую быку бесполезно кидаться. Ядерное оружие и максимальная независимость российской экономики от США. Интересы России не в том, чтобы в ответ сделать плохо США, а в том, чтобы они к нам не лезли. Поэтому взаимная высылка американских и российских дипломатов сейчас даже возможно полезна. В период риска нужно просто минимизировать отношения с США. Пусть американский бык с налитыми кровью глазами бегает где-то в другом краю мировой арены. Шпагу нужно держать наготове, а красными тряпками не размахивать. Подождать надо, пока бык придет в себя. Никаких ответных мер. Нужен холодный мир. Паузу безумия надо переждать…»

Комментировать обрыв логических связей очень сложно, поскольку сей случай – особо запущенный, нуждающийся в срочной изоляции. Но коль скоро госпиталь захвачен обострившимися пациентами – то и лекарства они прописывают не себе, наслаждаясь полетом собственных фантазий. Тем более – если врачи взяли паузу и не спешат отвоевывать процедурный кабинет.

Вероятно, именно поэтому наш главный кремлевский пациент уехал в Хакасию ловить рыбу – чтобы удалиться с арены и не бесить ковбоя Дональда. К тому же, вдруг рыбаку сказочно повезет, и он выловит чудесную щуку, которая исполнит его заветное желание? – хотя с его уже наловленными миллиардами, скорее всего, ему самому придется исполнять щучьи прихоти. В любом случае, все это – из разряда клинического обострения шизофрении, когда болезнь полностью овладела рассудком пациента, привыкшего к галлюцинациям нефтеголика. Шальные нефтедоллары свели с ума некрепкого на голову подполковника, возомнившего себя мессией, призванным самой Историей вытащить из гроба полуистлевший труп СССР и оживить его, окропив «святой грязищей». Но у него получилось только одно: вскрыть склеп, чем вызвать в пределах советского кладбища подлинный зомбо-апокалипсис. И затрясли космами сталинские ведьмы, и захрустели костяшками чекисты-костоломы, и завыли пропагандистские упыри. И советская мертвечина выкарабкалась из могил и принялась бродить по территории проклятого погоста, бормоча под нос: «Это место – для нежити, здесь разрушено все. Приведите Вия! И – да здравствует Путин!» Возрождением советской империи весь этот Хэллоуин с шатающимися трупами точно не назвать. Окрестные жители, конечно, вздрагивают, наблюдая сей триллер, но для того, чтобы залить это копошащееся кладбище бетоном – нет ни сил, ни средств, ни храбрости. Зато вонища от разложения стоит такая, что трупный запашок распространяется все шире и шире, вводя в транс жителей уже более отдаленных территорий. Этот оживший погост при психбольнице надо бы срочно угомонить, но как это сделать без лишних жертв?

Лубянский ведьмак уже преображался панночкой на G-20 в попытке очаровать розовощекого молодца Трампа, но тут вмешался коллективный экзорцист в лице Конгресса США – вмешался так, что прибил кремлевского чернокнижника гвоздями к усыпальнице. От этого последний взвыл и выкатил зрачки вместе с претензией на вечную власть хотя бы в пределах погоста – с изгнанием чужаков и умерщвлением еще оставшихся живых, не поддавшихся колдовским чарам. И воет до сих пор, то проклиная, то увещевая. Сумеречное сознание, мерцающее всполохами ядерного бреда, рисует ему то картину процветающего кладбищенского «русского рая», то – скорбных руин испепеленной Помпеи. Он и сам не понимает, как добиться мира после стольких лет лиходейства. Он – тактик, а не стратег, а за оградкой – сплошь живые люди, не принимающие его людоедских привычек и не сочувствующие им. Этот цивилизационный разрыв между мертвым и живым – и есть та пропасть непонимания и непринятия, которую преодолеть не получится. Можно сколь угодно грозно верещать: «Если не впустишь меня, чумного, в свой дом – я размозжу себе череп о стены пещеры!», но в ответ на эту истерику дверь тебе никто не откроет. Скорее – наоборот: запрутся на все засовы, да еще и вооружатся кочергой. Вот он и бродит, рыча как медведь-шатун, в поисках легкой добычи: кого бы задрать? - и по недомыслию крушит черепа своим же собратьям-зомбакам, что столь вдохновенно выли вместе с ним на санкционную луну.

Теперь, когда Закон о санкциях будет подписан – цивилизация непременно обнесет советский погост высоким бетонным забором и выставит круглосуточный дозор. Время от времени из-за стенки будет доноситься хруст ломающихся костей: это зомбаки будут убивать самих себя о бетонную стену в попытке вырваться с территории кладбища. Иногда они будут увлеченно пожирать друг друга, в процессе «нажора» отравляясь трупным ядом. А потом до них дойдет, что жрать больше нечего, и экспансия невозможна, и они энергично двинутся в сторону местной психушки, где изловят главного бешеного пациента и раскроят ему «великий светлый череп». За этим жутким действом мир будет наблюдать в прямом эфире через спутники и прочие современные приспособления, искренне недоумевая: как в XXI веке стала возможной подобная дикость? И по миру станут рыскать следопыты-экзорцисты, тщательно отыскивая следы советских зомбаков и скрупулезно отслеживая: в какие именно оффшорно-криминальные кущи ведут протоптанные ими кривые финансовые дорожки? И эпидемиологам придется работать без перерыва и выходных, дабы вовремя засыпать хлоркой обнаруженные криминальные лубянские анклавы с отложенными личинками во избежание их внезапной чумной активации. И юридическому корпусу придется попотеть в поисках нужных формулировок и поправок в уже имеющиеся законы мироздания.

Все это должно будет произойти. Мир слишком долго предавался неге однополярности, не желая замечать утробное урчание ворочающегося в склепе советского нетопыря. И вот Дональд занес руку для решительного щелчка по первой костяшке, падение которой обрушит всю конструкцию кремлевского домино. Собственно, сама конструкция уже готова к обрушению. Пропаганда ослабевает: только за 2016 год операционный убыток 1 канала Останкино составил 8 млрд рублей, убыток ВГТРК - 20 млрд, убыток компании «Газпром-Медиа» - 7,8 млрд. От кремлевской кормящей груди решительно отстраняют мотоциклетные войска байкера «Хирурга», «едросов-молодогвардейцев» и федоровский НОД – всех этих провокаторов Тарасевичей и прочих «зелёнкометателей» Петрунько. Неизвестно: лишили ли доступа к бюджетным соскам Минобороны скандальную организацию «Офицеры России» - этот беспримесный отстойник из кремлевского коллектора. Но, как бы там ни было, а один лишь Залдостанов, по некоторым данным, способен за пару-тройку часов собрать не менее 10 тыс. стволов, и удаление его банды от властной кормушки не предвещает ничего хорошего. Если Кремль в ближайшее время не найдет применения всем этим «сливкам общества» - можно прогнозировать скорое наступление «горячих времен». Трудно себе представить, чтобы откормленная гопота сдала свои «Харлеи» в утиль и, выбросив на помойку косметички, отправилась на завод точить полезные детали. Эти ребятишки скорее сольются в едином экстазе с каким-нибудь «Оплотом», питомцы которого уже вернулись из ДНР в Россию и принялись в день ВДВ увлеченно начищать морды останкинским пропагандистам: по идее – собственным родителям, вскормившим их кровавыми фантазиями о «непобедимом русском мире».

Так буднично проваливаются в преисподнюю полчища бесов, искусственно вызванных на спиритическом спец-сеансе – стоит лишь прокукарекать первым петухам. Но сгустившаяся перед рассветом лютая тьма – еще не самое жуткое, что можно узреть. Ибо зрелище, которое предстанет перед миром в лучах восходящего солнца, будет еще страшнее.

Александр Сотник, 7days.us