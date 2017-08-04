Пять неожиданных фактов о еде, о которых никто не знает
- 4.08.2017, 16:06
Каждый день мы едим эти продукты и даже не догадываемся о их скрытых свойствах.
Морковь изначально была фиолетовой, и только в процессе селекции приобрела красный оттенок, пишет edinstvennaya.ua.
У кукурузы всегда четное количество рядов. Чаще всего их 16.
Мед — единственный на свете продукт, который не имеет срока годности. Можно смело есть даже тот мед, которому тысячи лет.
Бананы, которые продаются в магазине, не имеют семян, это клоны. На 300 бананов, выставленных на продажу, приходится всего одно семя.
Дыня, арбуз, кофе и авокадо — это ягоды. А клубника — овощ.
Существует более 7 500 сортов яблок. Если пробовать по одному сорту в день, понадобится более 20 лет, чтобы перепробовать все.
А сортов риса в два раза больше: 15 000. Это основной гарнир большинства населения земли.
В мороженое часто добавляют красные водоросли для загустения.
При производстве динамита используется арахис.
Чаще всего в супермаркетах воруют сыр.
Чешую рыбы используют при изготовлении большинства помад.
Когда картофель только завезли в Британию, из него делали десерты.
При отказе от кофе бывает абстинентный синдром, как у алкоголиков и наркоманов.
Молоко используется в изготовлении пластика.
В яблочных косточках содержится небольшая доза смертельного яда цианида.