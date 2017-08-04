Николай Дедок: Из народа появляется огромное количество новых лидеров 4.08.2017, 16:14

Дело профсоюзов — это паника властей перед осенними протестами «тунеядцев».

Бывший политзаключенный Николай Дедок рассказал «Радыё Рацыі» о сути уголовного дела в отношении независимого профсоюза РЭП.

- На ваш взгляд, каковы перспективы этого дела? Напугали и забудут или люди могут получить реальные сроки заключения?

- Пока все говорит о том, что пугают, потому что боятся протестов из-за налога на «тунеядство», который быстро хотят вводить в жизнь. Единственным фактором, сдерживающим власти от репрессий, сейчас является давление Европы, а не, к сожалению, внутриполитическое положение и давление гражданского общества. Поэтому, кажется, власти решили оставить уголовное дело, но выпустить на свободу Федынича, чтобы «не обострять» ситуацию.

- А какой будет реакция Запада? Сделает вид, что ничего не было или станет в позицию?

- Пока не будет реальных сроков, полагаю, Европа сделает вид, что ничего не было либо ограничится символическими заявлениями.

- А зачем вообще «дело профсоюзов». Только-только «дело патриотов» утихло...

- Как уже говорил, чтобы запугать деятелей и структуры, которые, на их взгляд, могут сыграть роль в будущих протестах в ближайшее время. Идет превентивная подготовка.

- И удастся запугать?

- Я думаю, что запугивание традиционных оппозиционных активистов уже ничего не решит. Мартовские протесты показали, что из народа появляется огромное количество новых лидеров, отследить и запугать их становится все труднее.

Напомним, что 2 августа в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 243 уголовного кодекса Республики Беларусь - «уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере» - был задержан Геннадий Федынич, председатель Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). Позже он был отпущен.

Санкция в рамках статьи, которая инкриминируется Геннадию Федыничу, предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества. Уголовное дело также возбуждено в отношении Игоря Комлик, главного бухгалтера профсоюза РЭП.