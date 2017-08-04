Рекордсмен Европы в прыжках в высоту бросил танцевальный вызов Naviband 4.08.2017, 16:32

Переписавший 40-летний рекорд прыгун в высоту запустил танцевальный челлендж в белорусском стиле.

19-летний прыгун в высоту Максим Недосеков и tut.by запускают танцевальный челлендж в белорусском стиле. Любой желающий может поддержать идею, отсняв видео своего танца под песню на белорусском языке и разместив его в соцсетях с хэштегом #танчымбеларусь.

Максим Недосеков станцевал под композицию «Хуткімі думкамі» представителя Беларуси на песенном конкурсе «Евровидение-2017» Naviband. А вызов бросил участникам этой группы Артему Лукьяненко и Ксении Жук, «депутату» нижней палаты парламента и председателю федерации легкой атлетики Вадиму Девятовскому и видеоблогеру Владу Бумаге.

— Ребята из Naviband оценят, что мы станцевали под их песню, — объясняет выбор героев Максим. - В ней, кстати, есть несколько близких нам, легкоатлетам, образов. Например, чтобы исполнить прыжок в высоту, следует быстро думать. Во время отталкивания происходит столько всего! Нужно правильно поставить стопу, оттолкнуться, вывести бедро, откинуть голову назад, сделать прогиб под планку, перелететь ее и не сбить… В общем, надеюсь, что Артем и Ксюша примут вызов. Как и Влад Бумага. Он ведь специализируется на челленджах!

Помимо Недосекова в съемках первого видео танцевального челленджа в белорусском стиле приняли участие барьеристка Эльвира Герман, чемпионка мира среди юниоров и серебряный призер молодежного чемпионата Европы, спринтеры Максим Граборенко и Екатерина Полещук, а также хореограф Данила Рекунов и его ассистент Никита Поплавский.

— Было весело и легко работать с профессиональными спортсменами, — говорит Данила. — Нам хватило двух полуторачасовых тренировок для того, чтобы выучить связки, чему, признаться, удивлен. С другой стороны, ребята хорошо подготовлены, владеют телом. Все прошло настолько быстро, что я не успел насладиться процессом. Так что если кому-то из тех, кого выбрал Максим для развития челленджа, потребуется помощь хореографа, с радостью отзовусь.

Напомним, что на недавнем юниорском чемпионате Европы с результатом 2,33 м Максим Недосеков стал победителем и переписал рекорд соревнования, который был неизменным 40 лет.

В танце Недосеков часто выражает эмоции, которые приносят ему победы. Например, после успеха на чемпионате Беларуси 2017 года, на котором Максиму покорилась высота 2,26 м, на своей страничке в Instagram он выложил запись лучшей попытки и победный танец.