В Минске охранник набросился на покупательницу из-за «киндера» 2 4.08.2017, 16:23

Покупатель и охранник подали друг на друга заявления.

После конфликта из-за испорченного на кассе киндер-сюрприза, покупательница и охранник магазина подали друг на друга заявления в милицию. Минчанка Ирина недоумевает, почему на месте нельзя было разобраться в сложившейся ситуации и зачем ее 1,5 часа продержали ее комнате охраны, пишет tut.by.

— Впервые столкнулась с такой ситуацией. На меня кричали, угрожали штрафом в 50 базовых величин, говорили, что ночь проведу в РУВД, — эмоционально рассказывает Ирина.

В четверг около пяти часов вечера Ирина вместе с сестрой и полуторагодовалой племянницей пришли за покупками в «Корону» по улице Коржневского в Минске. Когда рассчитались на кассе, к Ирине подошел охранник и пригласил пройти к нему в комнату.

— Я спокойно отреагировала, была уверена, что за все рассчиталась и претензий ко мне быть не может. В кабинете еще находился начальник смены, попросила объяснить, что случилось. Сама показала карманы, была согласна на досмотр только бы скорее во всем разобраться и уйти домой, — продолжает рассказывать покупательница Ирина. — И тут начальник смены говорит, что я положила себе в карман киндер-сюрприз, а на камере видно, что за него не рассчиталась. Стала объяснять: ребенок капризничал, взял на кассе шоколадное яйцо и не хотел отдавать. Пришлось идти на хитрость. Я взяла киндер, сделала мах рукой и сказала: «Улетело птичкам, они его скушают». Спрятала сладость в карман, а при расчете на кассе незаметно выложила к остальным яйцам.

Покупательница назвала номер кассы и начальник смены пошел проверять. Пока девушка находилась в кабинете, на коридоре ее ждала сестра и маленькая племянница.

— Через некоторое время начальник смены вернулся с киндером в руках, сказал, что на сладости повреждена упаковка. Начал грозить статьей 10.7 Административного кодекса, якобы я умышленно испортила имущество, и говорить про штраф. Я сразу же извинилась, предложила выкупить шоколадку, она же стоит всего 3 рубля, мне сказали: «Уже поздно», — говорит девушка.

Пока девушка находилась в кабинете охраны, начальник смены написал на нее заявление. А потом покупательница и охранник вызывали друг на друга милицию. Наряд приехал через три минуты, Ирина вместе с родными уехала в отделение. Ее опросили и там же девушка оставила заявление с просьбой привлечь охранника к ответственности за превышение служебных полномочий, потом вернулась в «Корону» и оставила соответствующую запись в книге жалоб и предложений.

— В настоящее время написано взаимное заявление, проверку проводят правоохранительные органы. Поэтому давать какие-либо комментарии преждевременно. Как только будет дана правовая ситуация: кто прав, а кто виноват, мы будем готовы говорить, — комментирует Дмитрий Якуш, управляющий супермаркетом «Корона» по улице Корженевского. — Кроме того, мы проводим собственную проверку, опрашиваем свидетелей. Свою версию женщина вам сообщили, у нас другая версия — она не оплатила испорченный товар.

Комментировать эту историю юристы соглашаются не сразу: есть только рассказ Ирины и, возможно, все происходило иначе.

— В Административном кодексе есть статья 10.7 «Причинение имущественного ущерба». Она звучит следующим образом: «Причинение ущерба в незначительном размере посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем модификации компьютерной информации при отсутствии признаков мелкого хищения — влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин». Я даже не представляю, к кому ее можно переменить. Возможно, в этом случае ее трактуют так: женщина хотела обмануть ребенка и таким образом сэкономила на нем деньги, — говорит адвокат Наталья Ивашковец. — Вполне вероятно, что в этой истории просто коса нашла на камень, поэтому вызвали сотрудников милиции. Не из-за киндера же вызывали наряд.