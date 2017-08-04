Госдолг Беларуси вырос до рекордных размеров 4.08.2017, 16:37

Государственная задолженность Беларуси составляет 40,4% ВВП.

По состоянию на 1 июля 2017 года государственная задолженность Беларуси составила 39 681,3 млн рублей и достигла 40,4% валового внутреннего продукта, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на Министерство финансов.

30,7% приходится на внешнюю государственную задолженность (15 576,4 млн руб). 9,7% — это внутренняя государственная задолженность (9 562,8 млн руб.)

По состоянию на 1 января 2017-го государственная задолженность составляла 39,4% ВВП. В течение полугода она постепенно снижалась и 1 июня составляла только 37,6% ВВП. Однако к 1 июля заметно увеличилась.