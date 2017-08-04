Полмиллиона британцев подали заявку на ирландский паспорт в 2017 году 2 4.08.2017, 16:43

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Британцы подают заявки на получение ирландского паспорта, чтобы защитить свои позиции после Brexit.

Британский посол Даниэль Малхолл сказал, что большое количество из 500 тысяч заявлений в первой половине 2017 года были получены от британских людей, которые опасаются потерять свои права жить, и работать в ЕС после ухода Великобритании из блока, сообщает fdlx.com со ссылкой на Independent.

Это увеличение происходит на фоне 40-процентного роста числа британцев, ищущих ирландские паспорта во второй половине 2016 года, сразу после референдума в ЕС.

- Это количество значительно возросло, — сказал Малхолл, — мы должны отнести это к результату прошлогоднего референдума. До 500 тысяч заявлений со всего мира, — сказал посол, — люди во всем мире, многие из них британцы, живущие в Европе и других местах, ищут ирландские паспорта, чтобы защитить свои интересы на будущее.