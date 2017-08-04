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Главный тренер БАТЭ: Все украинские клубы сильны бойцовскими качествами

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  • 4.08.2017, 17:00
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АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВИЧ
ФОТО: GETTY IMAGES

По горячим следам жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы Александр Ермакович прокомментировал ее итоги.

- Итак, конкурентом БАТЭ в борьбе за выход в группу Лиги Европы станет украинская "Александрия". Первые эмоции?

— Все украинские клубы сильны характером, бойцовскими качествами. Мы убеждаемся в том каждый год, когда встречаемся на турецких сборах с представителями Украины. Они, невзирая на контрольный статус поединков, всегда бьются, демонстрируют огромную самоотдачу.

Так что "Александрия", несомненно, крепкий оппонент. На предыдущей стадии Лиги Европы выбила румынскую ""Астру": в гостях сыграла вничью 0:0, дома победила 1:0. Два матча без пропущенных мячей свидетельствуют о крепкой обороне. Да и 5-е место в чемпионате страны-2016/17 также говорит об уровне и силе команды, - рассказал Александр Ермакович fcbate.by.


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