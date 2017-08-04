Американцы наконец определились Андрей Пионтковский, «Обозреватель»

4.08.2017, 17:04

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Военно-политический истеблишмент США твердо намерен нанести путинской России поражение.

Гибридную войну, которую вы в Украине испытали полностью, и террор, и вторжение регулярных воинских частей – вот эту войну не только против Украины, но и против Запада в целом путинская Россия развязала 20 февраля 2014-года. Эта дата выбита на медальках, которые давали за «покорение» Крыма. И российские пропагандисты, не я придумал это выражение, они с удовольствием называли это Четвертой мировой войной, которая должна стать реваншем за поражение Советского Союза в Третьей мировой, Холодной.

А Четвертая мировая – это такая гибридная война и ее цель – установление полного контроля над всем постсоветским пространством, а если удастся – и Центральной Европы. Запугивание НАТО ядерным шантажом было демонстрацией, что оно не способно защищать своих членов – балтийские страны. Окончательным итогом этой войны было бы заключение со США некой большой Ялтинской сделки, которая признавала бы власть путинской России почти над половиной мира. Примерно той же сферой, которой властвовал Советский Союз.

Мне кажется, Запад до последнего времени не понимал истинный характер этого вызова. Какую-то политическую помощь Украине Запад оказал, но прежде всего, как известно, он не выполнил свои юридические обязательства по Будапештскому меморандуму.

А в последнее время произошли некие новые события, которые означают совсем другой этап в отношениях Запада с российской клептократией. Конечно, это закон о санкциях. И второе – 19-22 июля в Аспене прошла ежегодная американская конференция по безопасности, где участвовали все руководители силовых структур обамовской и трамповской администрации. Там очень четко прозвучали два новых посыла. Первое – что Москва ведет гибридную войну против Запада и прежде всего против США. И второе – военно-политический истеблишмент твердо намерен в этой войне нанести путинской России поражение.

И вот первым актом реализации этой политики и стал закон принятый беспрецедентным большинством в обеих палатах американского Конгресса – о санкциях против России. Надо сказать, что этим законом Трамп просто выводится из игры, лишается инициативы во внешней политике на российском направлении. И очень вовремя. Потому что при подписании закона Трамп и Тиллерсон сделали заявления, мол Трамп-то подписывает, но считает этот закон антиконституционным. Практически он обещал сделать все, что в его силах, используя свою должность для саботажа этого закона.

Но этим он только усугубил свое положение. По формальным и неформальным источникам известно, что и Трамп, и Тиллерсон, уже не только как агенты России, не только на грани провала. Они уже за гранью провала. Но почему они так отчаянно боятся обидеть Путина, что очень проявилось во вчерашних заявлениях по поводу нового закона. Чем же все-таки Путин так их держит?

Но это уже вопрос личной судьбы Трампа и Тиллерсона. А в целом совершенно новые отношения американского истеблишмента к России и прежде всего к ее агрессии в Украине – они определились.

Андрей Пионтковский, «Обозреватель»