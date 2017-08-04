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Пункт пропуска «Комарин» на границе с Украиной временно закрыт

  • 4.08.2017, 17:16
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Автомобилистам таможенники рекомендуют воспользоваться другим маршрутом.

Движение в пункте пропуска «Комарин» на белорусско-украинской границе было временно приостановлено в пятницу, 4 августа, сообщили tut.by в Гомельской таможне.

Пункт прекратил работу в 11.30 в связи с проведением технических работ, связанных с обслуживанием серверного оборудования. С этого времени пропуск транспортных средств через пункт пропуска "Славутич" Черниговской таможни не осуществляется.

Исключение составляют рейсовые автобусы, которые выполняют регулярные международные перевозки пассажиров.

Автомобилистам, которые собираются попасть в Украину через ПП «Комарин», таможенники рекомендуют воспользоваться другим маршрутом.


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